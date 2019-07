Temptation Island anticipazioni: “Non tutti hanno confermato le scelte”

Temptation Island anticipazioni: colpo di scena nell’ultima puntata per le sei coppie

A dare importanti anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island è proprio Raffaella Mennoia. L’autrice decide di lasciare qualche dubbio nei telespettatori, parlando del futuro delle coppie che hanno preso parte al reality. Fino ad ora abbiamo visto lasciare il programma Nunzia e Arcangelo, Jessica e Andrea, Cristina e David. Mentre le prime due si sono separate durante il falò di confronto, la coppia del Trono Over ha scelto di proseguire la storia d’amore. Non sappiamo ancora per certo cosa accadrà agli altri partecipanti del programma, ma Raffaella dà intanto un’anticipazione interessante. Sicuramente quest’anno non sono mancati i colpi di scena e l’ultima puntata non può non riservarne altri ai telespettatori. L’autrice, nel corso dell’intervista su Uomini e Donne Magazine, svela che accadrà qualcosa di inaspettato per qualche coppia. E mentre il pubblico attende ancora di assistere agli ultimi tre falò di confronto, l’autrice sa già, ovviamente, quanto è accaduto ai partecipanti dopo il reality.

Anticipazioni ultima puntata Temptation Island: Raffaella Mennoia svela un importante dettaglio

“Nella puntata in cui verranno svelati tutti i dettagli su ciò che è accaduto nel mese dopo l’uscita delle coppie dal villaggio, si scoprirà che non tutti hanno confermato le scelte prese durante il falò di confronto finale”, annuncia Raffaella. L’autrice, nel corso dell’intervista, dà questa interessante anticipazioni. Nelle passate edizioni è già capitato di assistere a simili colpi di scena, ma chi saranno le coppie che sorprenderanno il pubblico? Al momento, non possiamo fare tantissime ipotesi, visto che ancora la messa in onda del reality è in corso e non sappiamo, dunque, cosa accadrà ai prossimi falò di confronto.

Temptation Island ultima puntata: dopo i falò di confronto ci saranno delle svolte

E mentre si prepara la nuova edizione di Temptation Island Vip, i telespettatori devono ancora conoscere il futuro delle sei coppie della versione classico del reality. Infatti. sebbene tre siano già uscite dal programma, non sappiamo se effettivamente stanno ancora insieme o meno. Nel corso dell’ultima puntata, sarà passato un mese dal falò di confronto di ognuno di loro, durante il quale potrebbe essere accaduto di tutto!