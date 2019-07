Raffaella Mennoia: chi saranno i nuovi tronisti di UeD e le coppie di TI Vip

Raffaella Mennoia dà qualche interessante anticipazioni: nuovi tronisti a Uomini e Donne e le coppie di Temptation Island Vip

Raffaella Mennoia, attualmente impegnata con Temptation Island, svela qualche piccola anticipazione attraverso un’intervista su Uomini e Donne Magazine. La nota autrice, come già avevamo immaginato, sta già pensando a chi salirà sul trono nella prossima edizione di Uomini e Donne. Ma non solo, sta gestendo le selezioni riguardanti le coppie che prenderanno parte a Temptation Island Vip. Scelte abbastanza importanti per Raffaella, che cerca sempre di non deludere le aspettative dei telespettatori. Nel frattempo, l’autrice svela che la coppia che ha subito convinto gli autori della sesta edizione del reality è sicuramente quella composta da Arcangelo e Nunzia. Secondo la Mennoia i due, che sono usciti dal programma separati, avevano tanti da raccontare con la loro lunga e intensa storia d’amore. Ma ci sarà qualche protagonista di questa edizione che prenderà parte al Trono Classico? Gli scorsi anni abbiamo, infatti, visto ex partecipanti del reality entrare nello studio come corteggiatori o tronisti. Su questo punto Raffaella accende le speranze dei fan.

Raffaella Mennoia, volti conosciuti sul Trono di Uomini e Donne

“Ho venti proposte che mi piacciono e posso dirvi che qualche volto tra questi lo conoscete già”, afferma Raffaella riferendosi ai futuri tronisti della nuova stagione del Trono Classico. Nel corso dell’intervista le viene appunto chiesto se sarà presente qualche volto di Temptation Island. “Sarò sincera: i ragazzi di quest’anno sono tutti validi. Il requisito per partecipare a ‘Uomini e Donne’ è di esseere single, perciò se nessuno di loro dovesse incontrare l’amore nei prossimi mesi, le porte del programma sono aperte”, dichiara Raffaella, accendendo le speranze del pubblico. C’è chi, infatti, spera di poter vedere qualche tentatore intraprendere l’esperienza sul trono.

Temptation Island Vip, Raffaella Mennoia: nessun influencer tra le coppie

Intanto, Raffaella e il resto degli autori si preparano a iniziare la versione Vip del reality delle tentazioni. Quali coppie conosciute metteranno alla prova il loro amore? Ebbene l’autrice svela di aver convocato per i provini circa trenta coppie. La cosa certa è che non prenderà mai nel cast “persone molto note sul web”. Il motivo? A detta della Mennoia chi lavora sui social potrebbe “modulare i propri comportamenti” basandosi su ciò che ha già visto in rete “dimenticandosi della vita reale”. Per Raffaella “sarebbe fallimentare”.