Ascolti Tv 26 maggio 2020: dati Montalbano e La Cattedrale del Mare

Ascolti ieri sera 26 maggio: sfida fra La Cattedrale del Mare e Montalbano, chi l’ha spuntata?

Il Commissario Montalbano non perde mai. Anche in replica. L’ultima ha registrato il 20.9% di share, venendo seguita dalla bellezza di 4.879.000 telespettatori; contro la serie televisiva di Rai 1, La Cattedrale del Mare, che ha ottenuto l’11.5% di share e ha incuriosito 2.635.000 persone. Questi sono gli altri ascolti della serata di ieri 26 maggio 2020: Vita cuore battito – in onda su Rai 2 – è riuscita a registrare il 5.7% di share (1.467.000 teleutenti); Le Iene Show, su Italia 1, hanno avuto una media del 10.2% di share (1.906.000 teleutenti); Cartabianca, trasmesso su Rai 3, ha portato a casa il 4.3% di share (994.000 teleutenti).

Soliti Ignoti e L’eredità fortissimi: quando inizieranno le nuove puntate di Avanti un altro? Ancora repliche

Sfida vinta dai Soliti Ignoti quella dell’Access Prime Time: il programma condotto da Amadeus ha raccolto davanti allo schermo 5.512.000 telespettatori, con uno share del 20.9%; bene Striscia la Notizia, che si è assestata attorno al 17.7% di share, incuriosendo 4.725.000 persone. Nel Preserale, proseguono le repliche di Avanti un altro: l’ultima ha ottenuto il 17.3% di share (2.985.000 spettatori), venendo battuta dalla puntata de L’Eredità, che ha toccato il 22.4% di share, intrattenendo 4.064.000 teleutenti.

Dati Unomattina (anche al posto di Storie Italiane), Detto Fatto di Bianca Guaccero e UeD

Ieri martedì 26 maggio 2020, Unomattina ha avuto una puntata infinita, perché ha preso anche il posto di Storie Italiane (Eleonora Daniele ha partorito). Più o meno stabile Detto Fatto, col suo 3.9% di share: l’interesse è leggermente aumentato dopo la gaffe di Bianca Guaccero; sempre bene Uomini e Donne: 23.5% di share e 2.637.000 telespettatori, che aumenteranno di più dopo le ultime novità sull’Alchimista.