Bianca Guaccero, silenzio gaffe e divieto di parlarne? “Mai fine al peggio”

Detto Fatto oggi, Bianca Guaccero non vuole parlare di quello che è successo ieri? Gaffe ed errore distanziamento sociale

Tutti si sarebbero aspettati qualche parola da parte di Bianca Guaccero su quello che è accaduto ieri a Detto Fatto, e invece non si è sbottonata più di tanto. Meglio evitare di rinvangare il passato? Jonathan, però, non si è trattenuto e ha fatto chiacchierare quello che ha detto. Il momento della SuperClassifica è sempre il più “pericoloso”: Jonathan e Bianca danno il meglio di loro e i scivoloni non mancano mai. Ieri il programma della Guaccero è stato largamente criticato, ma ha fatto anche tanto rumore per ciò che ha pronunciato durante il fuorionda…

Bianca Guaccero, la presentazione di Flavia e Titti… questa volta senza scivoloni!

La gaffe di Bianca Guaccero ha fatto il giro del web, ma a inizio puntata, quest’oggi, la Guaccero non ha voluto dire nulla al riguardo, presentando Titti e Flavia, coloro che avrebbero dovuto consigliarle come igienizzare tutto (proprio tutto!): “Non ci sono, sono sparite? Mi hanno fatto uno scherzo! Prendete posto. Ci darete tanti buoni consigli. Ieri, grazie a voi, abbiamo imparato a sanificare le mascherine monouso. Ci avete fatto vedere anche come fare il gel disinfettante. Ci hanno scritto in tanti!”.

Jonathan punzecchia Bianca, lei risponde: “Mai fine al peggio!”

Oggi, a Detto Fatto, Bianca Guaccero ha messo in guardia Jonathan Kashanian e lui di tutta risposta: “Non sei nella posizione di fare certe cose!”; Bianca ci ha scherzato su: “Non c’è mai fine al peggio!”. Si è riferita alla gaffe o alla troppa vicinanza a Jonathan (vietata in Tv)? Ma c’è stata Carla Gozzi ad aver fatto scoppiare nuovamente il “caso”: “Bianca, se fossi in te, non parlerei di farfalline dopo quello che hai detto ieri!”.