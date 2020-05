Detto Fatto, fuorionda Bianca Guaccero: la battuta sulle sue parti intime

Detto Fatto, spunta il fuorionda di Bianca Guaccero: la battuta sulle sue parti intime diventa subito virale (video)

Gaffe tutta da ridere e ‘piccante’ a Detto Fatto. Protagonista la padrona di casa Bianca Guaccero, la quale, in un fuorionda, si è lasciata andare a una battuta sulle sue parti intime, pensando di non essere ripresa da nessuno. E invece, in qualche modo, il filmato ‘clandestino’ è trapelato. Inutile dire che è subito diventato virale, rimbalzando sui social. Bianca è solo l’ultima ‘vittima’ dei fuorionda in tv. Tra i più esilaranti degli ultimi tempi, si ricorda quello di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 4. Anche in quel caso, nulla di grave, soltanto una battuta per stemperare la tensione prima dello show. Andò diversamente per Flavio Insinna quando Striscia la Notizia pubblicò delle sue sfuriate ad Affari Tuoi che lo misero in cattiva luce per diverso tempo.

Bianca Guaccero a Detto Fatto: la gaffe è tutta da ridere

Dopo aver lanciato il promo di Detto Fatto, Bianca si è lasciata andare a una battuta rivolgendosi ad alcuni addetti ai lavori del programma.”Dai, ragazze, ditemi come si fa ad igienizzare la… passera”. Il video sta facendo il video del web ed è già virale. A proposito di igienizzare, nella puntata odierna della trasmissione la Guaccero si è dovuta scusare per aver trasgredito per un attimo alle norme. Scherzando con la sua spalla Jonathan Kashanian, gli ha preso il cappello, ci ha urlato dentro. Poi glielo ha appoggiato sulla testa. Poco dopo si è accorta di non aver mantenuto la distanza sociale e di essere caduta in errore. Sono fulmineamente arrivate le scuse: “Lo sai che non ci ho pensato? Mi è sfuggito, non ci ho ragionato su. Ho perso il controllo. Non avrei dovuto farlo”. Jonathan ha quindi cercato di tranquillizzare la collega, con dell’ironia: “Verrà disinfettato, sappilo!”.

Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle? Parla la conduttrice

Di recente si è parlato di una possibile partecipazione di Bianca alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Sul tema si è pronunciata anche la diretta interessata. “Io ci andrei. Ma ci andrei anche in una versione bizzarra, farei delle cose mai fatte prima, perché è un programma pulito e Milly è bravissima. Ma anche perché il ballo è arte e mi aiuterebbe personalmente a capirmi meglio”. Insomma, la Guaccero la porta la lascia aperta, la palla ora passa alla Carlucci.