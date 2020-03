Alfonso Signorini, fuori onda e microfono aperto: tensione prima del GF Vip

Alfonso Signorini, il fuori onda a microfono aperto: tensione prima del GF Vip, quando condurre non è facile

Il Grande Fratello Vip 4, negli ultimi giorni, è stato molto discusso. Molti coloro si sono schierati per la prosecuzione del reality, ma molti anche coloro che hanno spinto per una chiusura anticipata vista l’emergenza dell’epidemia scoppiata a causa del Covid-19 (in effetti è poi stato deciso da Mediaset che la trasmissione chiuderà i battenti a inizio aprile e non il 27 aprile, come era stato precedentemente annunciato). A finire sul banco delle critiche anche Alfonso Signorini, conduttore e demiurgo della quarta edizione dello show. Tuttavia non bisogna scordarsi che, dietro al personaggio di spettacolo, c’è un uomo. Nel caso del direttore di Chi, un uomo che può piacere o no, ma indubitabilmente sensibile. Quindi, procedere nella conduzione non è semplice nemmeno per lui. A riprova di ciò, prima della puntata in onda il 18 marzo, c’è stato un fuori onda del giornalista; imprevisto che ha fatto capire quanta tensione e apprensione abbia ad andare in video in questi giorni drammatici per l’Italia.

Signorini a telecamere spente: “Stasera mi impappino, pesantissimo”

Signorini, presentando la puntata, ha subito sottolineato come la situazione in Italia sia sempre grave, rimarcando che oggi si è registrato il maggior numero di vittime da Covid-19 da quando è iniziata l’epidemia. 475 il numero di decessi odierni. Roba da far impallidire chiunque. E infatti, il giornalista è impallidito. Dopo aver lanciato la pubblicità, il microfono involontariamente gli è rimasto aperto ed è stato captato un fuori onda. “Stasera mi impappino, pesantissimo…”, si è orecchiato da casa prima degli spot. Un sussurro che non doveva finire in diretta, ma che è comunque giunto. Nulla di grave, anzi solo un dettaglio in più che prova ciò che già si poteva facilmente intuire. Anche per chi fa tv in prima linea e di intrattenimento, non è per niente facile presentare.

Inquilini colpiti e turbati

“Notizia drammatiche, pesanti. Gli italiani stanno reagendo bene ma sono turbati, in ginocchio”, le parole di Signorini una volta rientrato in onda. Gli inquilini hanno ascoltato il giornalista, visibilmente colpiti e turbati.