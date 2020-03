Concorrenti Gf Vip in contatto con le famiglie: “Che sollievo”

Grande Fratello Vip e Coronavirus, i concorrenti in contatto con le famiglie

I concorrenti del Gf Vip 4 sono in contatto con le famiglie dopo gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus. Gli autori hanno deciso di fare, giustamente, questo strappo alla regola vista la situazione e ieri tutti sono stati chiamati in confessionale per telefonare a familiare oppure al proprio compagno o compagna. Naturalmente la preoccupazione dei concorrenti è tanta, anche perché non hanno una reale percezione di ciò che succede fuori da Cinecittà. Alfonso Signorini li aggiornerà ogni giorno, ma fin quando non saranno fuori non riusciranno a comprendere davvero come stiamo vivendo in Italia e nel mondo questa emergenza sanitaria. Per alleviare le loro preoccupazioni, il Grande Fratello ha quindi deciso di dare loro la possibilità di sentire la famiglia da ieri fino alla fine del reality show.

Gf Vip 4, i concorrenti al telefono con le famiglie in confessionale

La comunicazione è arrivata nello stesso comunicato in cui venivano avvertiti della chiusura anticipata del Gf Vip. Tutti hanno tirato un grande sospiro di sollievo perché torneranno prima a casa. Avevano la possibilità di abbandonare il gioco ma non lo hanno fatto, sia perché per loro è lavoro sia perché hanno pensato agli italiani che chiusi nelle proprie case hanno bisogno di compagnia e spensieratezza. Il clima nella Casa però non è lo stesso, ma forse sentendo le famiglie qualcosa cambierà. Nel daytime del Gf Vip di oggi abbiamo visto la reazione dei concorrenti sentendo la voce dei propri cari. Tutti sono scoppiati in lacrime o erano commossi sentendo la voce del proprio famigliare. Zequila ha sentito sua mamma; Denver, Sara e Paola hanno parlato con i genitori. Teresanna ha parlato con suo marito Giovanni. Un po’ tutti si sono informati sulla situazione fuori, ma soprattutto hanno chiesto come stavano le famiglie. Fernanda ha sentito forse le figlie oppure il marito, mentre Licia ha parlato con la fidanzata Barbara.

I concorrenti ringraziano il Gf Vip: “Che sollievo, che bello”

Sossio è scoppiato a piangere sentendo la voce di Ursula: “Mi manchi da morire”, le ha poi detto. Adriana ovviamente ha parlato con la figlia Gisele: “Ciao amore, io ti amo immensamente. Sei la mia cucciola”. Antonella ha invece parlato con Pietro. Patrick ha finalmente sentito il figlio Leone e gli ha detto: “Ciao Leone. Stai sereno che ci vediamo presto. Sono contento di sentire che stai bene, ok?”. Terminata la telefonata ha poi aggiunto: “Mi sento mille volte meglio adesso, e non è come quando me lo sogno triste o cose del genere”. Paolo, Aristide, Valeria hanno parlato con le proprie madri. Fabio con uno dei figli probabilmente. “Che sollievo. Che bello, grazie”, ha detto la Di Benedetto e anche altri hanno ringraziato per l’opportunità.