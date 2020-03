Barbara Eboli attacca Ursula e Sossio: “Cafone, riprenditelo”, la replica

Gf Vip, scontro a distanza tra Barbara Eboli e Ursula Bennardo: lo sfogo su Instagram

Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, sta difendendo a spada tratta la concorrente del Gf Vip. Sta portando avanti una vera e propria battaglia che non risparmia nessuno. Oggi nel mirino di Barbara sono finiti Sossio e Ursula, che ha deciso di rispondere ma non come molti forse si aspettavano. Stamattina Barbara ha postato un messaggio tra le sue stories di Instagram in cui ha attaccato non solo Sossio, ma anche Antonella Elia e Paola Di Benedetto. Il riferimento è ovviamente ai fatti successi nella Casa e a una situazione che Licia non sta vivendo bene da qualche settimana il clima nella Casa. Se lei combatte al Gf Vip, fuori c’è la fidanzata Barbara a difenderla.

La fidanzata di Licia Nunez contro Sossio e Ursula: “Perché non te lo vieni a riprendere?”

Nel messaggio di stamattina si legge: “Ma la cattiveria di Antonella Elia e Paola Di Benedetto? Accompagnata da quell’inetto insulso di Sossio Aruta ritenendosi divertenti! Con tutto quello che accade vorremmo vedere leggerezza non cattiveria. Serpi”. Come se non bastassero le parole contro Sossio, Barbara poi ha anche taggato Ursula perché aveva qualcosa da dirle. Qualcosa di non molto carino, anche stavolta: “Ursula Bennardo ma perché non te lo vieni a riprendere? Cafone e cattivo”. Ovviamente Barbara ha nuovamente invitato i fan di Licia a salvare Fabio nella nomination di questa settimana contro Adriana e Antonella. Ma Barbara non è stata l’unica a parlare di Sossio oggi, perché si è espresso anche il marito di Fernanda Lessa.

Ursula Bennardo risponde alla fidanzata di Licia e al marito di Fernanda Lessa

Ursula ha replicato a entrambi con un solo messaggio: “I compagni/compagne e mariti dei concorrenti non sanno più come fare per cercare un po’ di popolarità…”. Ha aggiunto una risata e poi ha continuato: “Lasciateli sfogare, è peccato… Le parole e gli insulti che usano li descrivono da soli”. In giornata Ursula ha anche difeso Sossio nel litigio con Teresanna di ieri.