Gf Vip, scontro tra Sossio e Teresanna: urla e offese, Testi interviene

Gf Vip, Sossio e Teresanna litigano in giardino: i toni si alzano e spunta il lido Mappatella

Scontro tra Sossio e Teresanna al Gf Vip e i toni si sono alzati parecchio. Tutto è iniziato da Teresanna Pugliese e Antonio Zequila che pulendo le docce e la veranda scherzavano tra di loro sugli altri che erano a prendere il sole, invece di pulire. A un certo punto hanno tirato in ballo un certo lido Mappatella, pronunciato anche da Teresanna pure se dopo lei ha detto di no, e pare sia un modo di dire campano in base a quanto è emerso. Sentendo per l’ennesima volta dire a Teresanna che gli altri pensano di essere al villaggio, Sossio, che era a prendere il sole, l’ha richiamata dicendo che per lui è una giornata no – ha detto di avere “le pa…e girate” – e di voler essere lasciato in pace. C’è un precedente, prima infatti Teresanna ha richiamato Sossio perché non ha pulito le poltrone dopo essersi depilato, lei lo ha richiamato in modo gentile e lui ha fatto la stessa cosa, capendo di aver sbagliato e pulendo tutto. Nello scontro successivo, però, i toni si sono alzati parecchio.

Scontro tra Sossio e Teresanna al Gf Vip: volano stracci nella Casa

Dopo aver discusso a distanza, Teresanna ha iniziato a inveire contro Sossio andandogli sopra mentre lui era sdraiato. E ha urlato contro l’altro: “Ogni cosa ti senti chiamato in causa. Non stavamo parlando di te. Uno che si depila ovunque deve stare a casa sua o al villaggio. E ci hai rotto le pa…e. Ma chi ti stava pensando”. Teresanna andava e veniva dal giardino, poi Sossio si è alzato e Denver e Paolo si sono messi in mezzo per placare gli animi, ma non ci sono riusciti. Aruta ha replicato: “Sei una cafona. Sei tu che mi offendi dal primo giorno. Sta fenomena, ma chi ti credi di essere”. E l’altra non ha mollato: “Per me raggiungere un livello basso sarebbe discutere con te ed è l’ultima cosa che farei, caro Sossio”. Ancora Sossio: “Sei contenta che hai fatto lo show stamattina?”. La lite è proseguita mentre tutti cercavano di riportare la calma. Sossio ha proseguito: “Questa donna con la bocca deve stare attenta. Mi sta dando del cafone, e deve stare attenta. Dice sempre villaggio Mappatella, da noi si dice delle persone terra terra”.

Sossio e Teresanna litigano al Gf Vip, Fabio Testi interviene

Teresanna dalla Casa ha replicato: “Perché questa reazione non ce l’hai con Antonio? Con una donna si mette a fare il uappo. Fallo con un uomo”. Sossio le ha fatto notare che lei è stata la prima ad alzare la voce contro di lui, ma Teresanna ha continuato ad attaccarlo: “Ti senti toccato che ti togli i peli ovunque invece di chiedere scusa”. La Pugliese poi è entrata in Casa, mentre Fabio Testi ha ripreso Sossio che continuava a sfogarsi: “Non siamo qui tutta mattina a sentire i ca..i tuoi. Basta. Va avanti tutto il giorno sta storia adesso”.

Ursula Bennardo dice la sua sullo scontro tra Sossio e Teresanna al Gf Vip

Ursula Bennardo ha commentato su Instagram quanto accaduto tra Sossio e Teresanna al Gf Vip. Questa è la sua opinione: “Sinceramente non ho visto che Sossio ha detto qualcosa di sbagliato, di offensivo o ha aggredito nessuno. Ha detto semplicemente ‘basta, hai rotto le pa..e’. Non è una minaccia, è dire mi rovini la giornata”. E poi ha aggiunto: “Teresanna, come purtroppo alcune donne pensano, che solo perché sono donne possono dire e fare quello che vogliono e l’uomo deve stare muto. Non è così. E sinceramente Sossio cafone io me lo tengo, però Teresanna una supercafona per essere una donna”. Postando i video dello scontro, inoltre, Ursula ha scritto: “Gesti, grida, avvicinamenti aggressivi… Che dire… Senza parole… Ed è in tv! Figuriamoci nella vita normale come vive”.