Marito Fernanda Lessa: parole grosse su Sossio, Elia, Paola e Denver

GF Vip, il marito di Fernanda Lessa fa volare gli stracci: parole grosse su Sossio (“Troglodita”), Elia (“Crotalo”), Paola (“Falsa come una Vuitton”) e Denver (“Buon smaritano”)

Il Grande Fratello Vip continua a essere una polveriera, dentro e fuori dalla Casa, con mariti, fidanzati e altre persone legate agli inquilini che non smettono di gettare benzina sul fuoco delle liti che avvengono nelle mura di Cinecittà. Nemmeno le notizie drammatiche relative al coronavirus hanno placato le polemiche nella dimora più spiata d’Italia. L’ultima sfuriata ha visto protagonista il marito di Fernanda Lessa, Luca Zocchi, che ha tuonato su Andrea Denver, Antonella Elia, Sossio Aruta e Paola Di Benedetto. Su Instagram l’imprenditore non ha avuto freni, facendo volare parole grosse.

Luca Zocchi: “Ignoranza allo stato puro”

“Sossio Aruta il solito troglodita. Fernanda ha un dente spezzato e sta male e quindi la si prende per il c…lo così nella stanza delle vipere capitanata da Antonella Elia. Che vergogna, perché le cose non le sapete dire in faccia, soprattutto Andrea Denver, il buon samaritano. Antonella ti dimostri il crotalo che sei. Paola falsa come una Vuitton in vendita in spiaggia. Sossio ignoranza allo stato puro”. Questo il duro post di Luca, posto a corredo del video in cui si mostrano gli inquilini parlare di Fernanda. “La vipera velenosa, quando è successo il casino non avete visto cosa faceva? Si dava i botti qua, e poi vuole fare la preghiera”, commenta Antonella, riferendosi alla lite tra Sossio e Teresanna.

GF Vip 4, il dialogo che ha fatto imbestialire il marito di Fernanda Lessa

La Elia, come si può ascoltare nel video, ha poi proseguito, narrando che Fernanda voleva pregare dopo il pesante scontro tra Sossio e la Pugliese. “Ho detto no, aspetta un attimo, fai uscire Sossio dal confessionale e preghiamo tutti insieme. Lei se ne è andata proprio fuori di sé, poi quando l’avete chiamata non è venuta. Stava lì così”, ha raccontato la Elia. Denver ha quindi invitato Aruta a narrare “altre scene paranormali”, mentre Paola Di Benedetto ha chiosato: “Comunque stiamo delirando tutti”. Un dialogo che ha fatto infuriare Zocchi, che ha perso le staffe sui social, difendendo la moglie.