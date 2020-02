Fernanda Lessa marito: “La scena con Fabio Testi mi ha fatto piangere”

Il marito di Fernanda Lessa parla di nuovo dei problemi con l’alcol dell’ex modella brasiliana

Luca Zocchi è tornato a parlare della moglie Fernanda Lessa. L’organizzatore di eventi è orgoglioso del percorso che la brasiliana sta facendo nella Casa del Grande Fratello Vip. Certo, i contrasti e malumori con gli altri concorrenti (vedi Antonella Elia) non sono mancati, ma giorno dopo giorno Fernanda appare sempre più serena e felice. E soprattutto lontana dall’alcol, il mostro che per tanti anni ha rovinato la sua vita. In un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 26 febbraio, Luca ha parlato proprio della rinascita della moglie dopo un periodo non facile. E Zocchi ha menzionato una scena tra Fernanda e Fabio Testi che lo ha commosso parecchio, fino a non riuscire a trattenere le lacrime.

Fernanda Lessa e Fabio Testi: la scena che ha emozionato il marito di lei

“C’è una scena che non scorderò mai. Lei che brinda con tutti, poi prende il bicchiere e versa il vino in quello di Fabio Testi. Ho pianto perché nella mia testa risuonavano tutte le sue promesse, quelle che ha fatto in famiglia, quelle che la tengono lontana dal baratro. Tifo e prego ogni giorno affinché non ricaschi nell’errore, nel dolore che ci ha fatto male, tanto male”, ha confidato Luca Zocchi alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Il momento più difficile è stato quando eravamo nella fase della disintossicazione, ma di nascosto non riusciva a smettere e viveva in un mare di bugie. Adesso, grazie anche a questa esperienza, grazie al GF Vip, ha costruito un muro di autostima fortissimo che riesce a tenerla in equilibrio. A parole non è facile da spiegare. Ma il dolore noi lo ricordiamo tutto”, ha raccontato il marito di Fernanda Lessa.

La storia d’amore tra Fernanda Lessa e il marito Luca Zocchi

Fernanda Lessa ha conosciuto Luca Zocchi dopo la storia con Boosta, l’ex musicista dei Subsonica Davide Dileo dal quale ha avuto le figlie Lua Clara e Ira Marie. La Lessa è convolata a nozze con Luca nel 2017.