Fernanda Lessa a Verissimo: le dichiarazioni sul figlio morto e la dipendenza da alcol e droga

Dopo la toccante intervista al settimanale Chi, Fernanda Lessa è stata invitata da Silvia Toffanin a Verissimo. Qui la modella brasiliana ha ripercorso la sua lunga carriera, divisa tra mondo della moda e televisione, ma pure dei drammi personali che hanno mutato la sua vita. “Ho iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti a 19 anni, quando lavoravo nel mondo della moda, soprattutto per la solitudine, mi mancava costantemente la mia famiglia. Ne ho abusato per otto anni, tutti i giorni. Sono riuscita a smettere solo quando ho scoperto di essere incinta di mia figlia”, ha ammesso Fernanda.

Fernanda Lessa racconta a Verissimo le sue dipendenze

Non solo droga: per un lungo periodo Fernanda Lessa è stata dipendente anche dall’alcol. “L’ho fatto nel periodo in cui mi sono trasferita a Torino, la città del papà delle mie due figlie, dove però non trovai una bella accoglienza. Decisi di togliere la droga, ma iniziai a bere fino a tre bottiglie di vino al giorno. Ero sempre ubriaca. Provai a smettere di bere, ma ebbi due ricadute, l’ultima risale all’agosto 2017”, ha spiegato la sud americana. “Da quel giorno non bevo più. L’ho fatto per le mie figlie e per il mio attuale marito Luca. Non potevo più vedere le lacrime nei suoi occhi ogni volta che ero ubriaca. Oggi non posso bere più nemmeno una birra”, ha aggiunto.

Fernanda Lessa ha perso il figlio avuto da Vittorio

Qualche anno fa Fernanda Lessa ha perso il figlio che ha avuto dall’ex fidanzato, il produttore fotografico Vittorio. “All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca e che avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore. Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è morto. È stato devastante. Non potrò mai dimenticare l’odore dei suoi capelli. Oggi è il mio angioletto”, ha confidato la Lessa, che ha poi avuto due figlie dal musicista Davide Di Leo in arte Boosta.