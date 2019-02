Fernanda Lessa, dipendenza da alcol e droga: “Oggi ne sono uscita”

Fernanda Lessa e il racconto senza freni: “Mi drogavo e abusavo di alcool”

Un racconto senza freni quello della modella brasiliana Fernanda Lessa. Nella sua intervista a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, la disc jockey ha ricordato il suo passato e ha fatto un’esplicita richiesta al giornale: quella di non censurare le sue parole. “Ora sono pulita“, è mamma di due bambine e una donna nuova e per questo vuole aiutare chi come lei è caduto o cade nell’abuso di droghe o alcol. Le sua vita sembra essere una storia degna di un film drammatico, droghe, alcol ed esperienze di ogni genere. Il tutto è iniziato agli esordi della sua carriera da modella. Fu scoperta in Brasile e così iniziò il suo percorso all’interno di un mondo nuovo per lei. Ed è proprio in quel contesto che una Fernanda Lessa appena maggiorenne inizia ad usare le droghe. Viaggiava in prima classe e guadagnava venti milioni di lire a sfilata ma la sua vita era ridotta tutta alle droghe e alla palestra, in modo che dimagrisse velocemente. “Ero sempre ubriaca, gironzolavo a vuoto, era l’inferno“. E non solo, la modella svela anche la relazione che ebbe sempre da giovane con una ragazza francese.

Fernanda Lessa e la sua vita da giovane

Non solo droga e alcool, Fernanda Lessa racconta a Chi la sua relazione con una ragazza francese. Una vita senza freni quella che la modella brasiliana ha vissuto prima di incontrare suo marito, Luca, e di diventare mamma di due bambine. “Quando avevo ventuno anni, mi sono fidanzata con una modella francese. Dopo due mesi di storia scopro che è minorenne. In America ti arrestano, l’ho lasciata subito anche se ho un bel ricordo“. Nella sua vita anche il dramma della morte di un figlio appena nato. “Dicevano che mio figlio era morto perché io mi drogavo. Schifo! Anche per strada subivo gli sguardi della gente“. Dopo questa esperienza, Fernanda è stata con Bobo Vieri, ma nella sua vita sono stati tanti gli uomini di cui si è innamorata da Davide Dileo (dopo la sua conoscenza la modella è riuscita ad uscire dal tunnel della droga) a Adrien Brody, il noto attore e produttore statunitense.

Fernanda Lessa e il dramma della violenza subita

Non solo la tragica morte di un figlio, Fernanda Lessa ha dovuto affrontare anche il dramma della violenza subita. “Quando ho subito la violenza, intendo dire in Francia, a Parigi, voglio dire una cosa: lui mi ha bloccata tra le ringhiere del mio balcone, io non volevo, ma per qualche minuto, mi sono sentita paralizzata. La violenza quando colpisce fa male. Comunque l’importante è saper dire di no“. Infine, Fernanda parla della collega Belen Rodriguez: “Lei ha iniziato quando io mi stavo spegnendo Non capisco però come faccia a gestire il gossip e il lavoro“.