Belen Rodriguez, attacco social da Cavalli: “Dovresti fare meno la stupida!”

Belen Rodriguez, le accuse di Roberto Cavalli: “Stai invecchiando, dovresti fare meno la stupida!”

Roberto Cavalli ci ricasca. Lo stilista ha commentato senza mezzi termini uno scatto pubblicato sui social da Belen Rodriguez. Delle parole molto dure quelle usate dal noto stilista nei confronti della showgirl. “Sei una bella donna… incominci ad invecchiare quindi… dovresti fare meno la stupida… sono finiti i tempi della farfallina!”, questo il commento di Roberto Cavalli. Per ora la bella argentina non ha ancora risposto alla provocazione, sono però stati tanti i followers di Belen che hanno esposto la loro contrarietà. Soprattutto perché la foto commentata è una di quelle più caste della Rodriguez, in cui infatti appare totalmente vestita, diverso dunque lo scatto rispetto a quello che ci ha abituati a vedere quotidianamente.

Roberto Cavalli anche contro Chiara Ferragni, cosa era successo

Cavalli infatti non è la prima volta che accusa pubblicamente e utilizzando i social, alcuni volti famosi nel nostro paese, e non solo. Era lo scorso novembre quando lo stilista commentò una foto della fashion blogger, Chiara Ferragni. “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai“, così si era espresso nei confronti della Ferragni, aprendo una feroce polemica. Allora intervenne anche Fedez, il quale non credeva davvero che quelle parole furiose provenissero dalle dita di Cavalli e così aveva commentato: “Ditemi che è un fake, vi prego!“. In poche parole, Roberto Cavalli aveva accusato l’influencer di usare i grossi marchi di moda al fine di incrementare il proprio successo personale, arrivando a colpire addirittura il suo essere mamma.

Belen Rodriguez oltre le accuse di Cavalli, ritorno di fiamma con Stefano De Martino?

Alcuni giorni fa si era riacceso il gossip su un presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. È stato Chi, di Alfonso Signorini, a piazzare in copertina il bacio tra i due. Per non parlare del titolo: “Belen e Stefano si amano ancora”.