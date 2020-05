Bianca Guaccero Jonathan, distanze non rispettate Detto Fatto: lei si scusa

Detto Fatto oggi, Bianca e Jonathan troppo vicini: non rispettate le regole del distanziamento sociale in Tv

Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno animato anche questo lunedì con la SuperClassifica, oggi dedicata alle cover bizzarre delle canzoni italiane più famose. Tra una battutina e l’altra, la conduttrice, senza accorgersene, si è avvicinata troppo al suo amico, infrangendo la regola del distanziamento sociale in Tv. Senza aver lasciato correre (senza aver fatto finta di nulla), la Guaccero ha interrotto Jonathan, scusandosi con lui e spiegando come mai è successo. Tra i due c’è una complicità più unica che rara ed è estremamente complicato mantenere le distanze, anche se, nei giorni scorsi, sono stati entrambi attentissimi.

Bianca Guaccero chiede scusa: “Non avrei dovuto farlo”

Vi abbiamo parlato della possibilità di vedere Bianca Guaccero a Ballando con le stelle, invece oggi non è passato inosservato quello che ha fatto nei confronti di Jonathan Kashanian: gli ha preso il cappello, ci ha urlato dentro e glielo ha appoggiato sulla testa. Fatto tutto con naturalezza. Accortasi dell’errore, la conduttrice di Detto Fatto ha pronunciato testuali parole: “Lo sai che non ci ho pensato? Mi è sfuggito, non ci ho ragionato su. Ho perso il controllo. Non avrei dovuto farlo”. Jonathan ci ha scherzato su: “Verrà disinfettato, sappilo!”.

Rapporto di Bianca con Jonathan e famiglia

Bianca Guaccero ha sempre parlato dell’importanza del distanziamento sociale e del restare in casa durante la quarantena, adesso non la si può di certo crocifiggere per quello che ha fatto nei confronti di Jonathan, un suo grande amico! Su Twitter qualcuno l’ha criticata, ma le parole di Bianca bastano per capire che, in un periodo così complicato, è difficile stare lontano dalle persone alle quali si vuole veramente bene. Lei lo sa benissimo, considerato che non vede la sua famiglia da mesi.