Ballando con le stelle, Bianca Guaccero con Raimondo Todaro? Parla lei

Concorrenti Ballando con le stelle: Bianca Guaccero entusiasta, la sua risposta non esclude nulla

Da chi sarà composto il cast di Ballando con le stelle 2020? Sono stati fatti già diversi nomi, ma sono in circolazione ancora parecchi pettegolezzi su personaggi famosi e uno riguarderebbe precisamente una conduttrice molto brava, giovanissima, che saprebbe come muoversi su un palco tenendo il ritmo e portando a casa coreografie anche difficili. Corrisponde forse al profilo di Bianca Guaccero l’identikit della conduttrice misteriosa di Ballando? Jonathan Kashanian ha voluto chiedere direttamente alla Guaccero se è lei la ragazza che gareggerà al fianco di Raimondo Todaro (suo amico fidato).

Bianca Guaccero in coppia con Todaro? “Chi vivrà vedrà”

Bianca Guaccero e Raimondo Todaro potrebbero formare una delle coppie più belle di Ballando con le stelle. La conduttrice di Detto Fatto, però, ha smorzato l’entusiasmo di Jonathan: “Il gentile Raimondo Todaro, mio grande amico, durante una diretta Instagram, ha detto che avrebbe voluto ballare con me”. Ci sarà o no a Ballando? La risposta: “Non ho fatto il provino per Milly, ma io amo ballare, ho fatto dodici anni di danza moderna, quindi per me sarebbe meravigliosa coltivare questo mio aspetto. Vediamo… chi vivrà vedrà!”. C’è ancora una porticina aperta… chissà se Milly Carlucci ne approfitterà per invitarla nel suo programma proprio durante una puntata di Detto Fatto! In passato, Bianca e Raimondo hanno già danzato insieme.

Jonathan Kashanian, la proposta a Milly Carlucci: per lui un posto nel cast di Ballando?

Dopo le lacrime di commozione, Bianca Guaccero farà parlare per la possibile – non da escludere a priori – partecipazione a Ballando con le stelle. Jonathan, invece, è stato più deciso: “Ti devo dire la verità? Io ci andrei. Ma ci andrei anche in una versione bizzarra, farei delle cose mai fatte prima, perché è un programma pulito e Milly è bravissima. Ma anche perché il ballo è arte e mi aiuterebbe personalmente a capirmi meglio”. La conduttrice di Ballando accoglierà la sua proposta? Chi lo sa, ma è certo che Jonathan sarà presente anche nella prossima stagione di Detto Fatto, dove lancerà nuovi gossip: avete letto quello che ha rivelato su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser?