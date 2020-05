Cecilia e Ignazio, Guaccero “Invidiosa”, Jonathan pizzica: “Tutto naturale?”

Detto Fatto oggi, foto Cecilia e Ignazio: Bianca Guaccero esterrefatta, Jonathan Kashanian mette tutto in dubbio

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano la loro convivenza immersi nella campagna, precisamente nella tenuta del papà ciclista. L’amore va a gonfie vele e Bianca Guaccero, durante la puntata odierna di Detto Fatto, ha confessato di essere invidiosa per quello che è accaduto alla coppia e per mostrarsi sempre perfetti su Instagram, dove pubblicano un’infinità di foto e stories. Cecilia e Ignazio hanno trovato il loro equilibrio e ammettono sempre di essere felici. Prossimo passo? Matrimonio e figli… e pare proprio che le nozze siano nell’aria!

Ignazio e Cecilia news, le parole di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero ha parlato della lontananza dalla sua famiglia (trattenendo a fatica la commozione) e oggi, a Detto Fatto, ha spiegato di apprezzare molto questa coppia nata al Grande Fratello Vip: “Posso dirmi invidiosa? Tutte le foto che pubblicano sono davvero perfette, soprattutto quelle di Cecilia. Hanno vite perfette, lei truccata benissimo, vestita benissimo. Fanno l’aperitivo col sole, col monte… Ogni volta che li vedo insieme, una boccata d’aria fresca!”.

Jonathan su Cecilia e Ignazio: “Tutto naturale?”

Jonathan Kashanian ha messo invece in discussione l'”autenticità” delle foto: “Cecilia, tutto naturale?”; secondo lo stilista, l’influencer utilizzerebbe dei programmi per rendere perfetti gli scatti. Jonathan non ha mai peli sulla lingua: avete letto quello che ha detto su Stefano, Belen ed Emma? Poi Kashanian è passato ai gossip sulle nozze di Cecilia e Ignazio: “Voci di corridoio dicono che c’era aria di matrimonio. Vogliono vivere in un ambiente meno caotico di Milano per crescere il figlio”.