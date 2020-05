Bianca Guaccero famiglia, distanza sofferta: “Quanti pianti”, il ricordo

Genitori Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto emozionata: un ricordo che non potrà mai dimenticare

Bianca Guaccero è molto legata alla sua famiglia. Saluta spesso i suoi genitori durante le puntate di Detto Fatto, ricordando i bei momenti vissuti con loro. Questa quarantena pare aver aumentato la distanza: la conduttrice non li vede da più di tre mesi e, non appena l’emergenza rientrerà (e il programma andrà in pausa), come prima cosa ritornerà in Puglia, nella sua Bitonto, dove tutti la stanno aspettando a braccia aperte. La Guaccero, adesso, ricorda dei magici momenti legati alla sua famiglia, come l’ultimo, del quale ha voluto parlare attraverso un feed di Instagram.

Il ricordo di Bianca Guaccero con la sua famiglia: la distanza sempre più difficile da sopportare

Abbiamo saputo tutto sul suo rapporto con la figlia e adesso anche qualcosa in più su genitori, zii e cugini: “1981… Mia madre, mio zio Ciro, zia Adriana, e mio cugino. Credo si tratti di una Pasquetta. Amavo il giorno della Pasquetta, e se pioveva quanti pianti… Ma noi andavamo lo stesso a cercare in campagna il nostro spazio, ed eravamo capaci di restare in macchina finché non spiovesse”. Momento di grande commozione, proprio come quello che ha condiviso con Eleonora Daniele ieri pomeriggio.

La mancanza diventa giorno dopo giorno più forte: “Stavamo sempre insieme, nella nostra palazzina, era un via vai continuo. ‘Dove vai?’, ‘Cantiamo?’, ‘Caffè da zia?’, con la musica dei Pink Floyd a palla la domenica mattina che metteva zio Ciro (io sono in braccio a lui). Quanto mi manca quel via vai… Mai come oggi mi manca”.