Uomini e Donne, Davide NON è L’Alchimista: la prova inconfutabile (Foto)

Chi è L’Alchimista di Uomini e Donne? Salta l’ipotesi “Davide”

Si sta a lungo parlando (forse troppo) dell’Alchimista: chi è davvero? Presentatosi in trasmissione con una maschera, pian piano sta svelando altre parti del suo viso. I telespettatori vorrebbero sapere quanto prima chi si nasconde dietro quella maschera e sicuramente la verità verrà a galla prima della fine della stagione (prolungata dopo il momentaneo stop dettato dal Coronavirus). Continua a mantenere segreta la propria identità: l’Alchimista non è Davide. La ricerca continua! Sicuramente è un bel ragazzo, come ha confermato Raffaella Mannoia, la quale ha rivelato che non si nasconde nessun Quasimodo dietro al personaggio che sta corteggiando Giovanna Abate di Uomini e Donne.

Davide NON è l’Alchimista: ricerca di informazioni sempre più difficile… o strategia per depistare tutti?

Quello che, fino a qualche ora fa, era stato definito il “vero Alchimista di Ued” ha voluto chiarire tutto attraverso una risposta che ha dato su Instagram a una ragazza, che gli ha chiesto esplicitamente se ci fosse lui dietro a quel personaggio. Questa, la risposta (riportata dalla pagina uominiedonne.tv): “Non sono io, mi dispiace. E sì, un po’ effettivamente mi somiglia. Ma non sono io”. E se fosse una strategia per depistare le “indagini”? Poche ore fa era state diffuse delle prove che dimostravano la grande somiglia fra Alchimista e Davide.

Perché l’Alchimista è andato a Uomini e Donne? La verità e le parole su Sammy

Intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, l’Alchimista ha spiegato come mai abbia deciso di corteggiare proprio la tronista Giovanna: “Aveva attirato la mia attenzione già nel percorso come corteggiatrice, quindi quando si è presentata l’opportunità di corteggiarla attraverso il nuovo format, ho subito pensato che fosse un segno del destino”; su Sammy si è invece pronunciato così: “Siamo due persone anagraficamente e caratterialmente molto diverse: ci dividono anche percorsi di vita distanti. Non mi sono concentrato molto su di lui”.