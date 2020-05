Alchimista UeD, ancora indizi su Davide: spunta foto, chi è il corteggiatore

UeD, chi è Alchimista? Spunta un altro indizio: la nuova foto di Davide

Ormai a UeD non si fa altro che parlare di lui, Alchimista, che – come ben sapete – sta corteggiando Giovanna Abate da quando è iniziata (e finita dopo poche settimane) la formula della conoscenza virtuale. Diciamo sempre che quella formula non ha avuto un gran successo in termini di ascolti ma che ha dato parecchio materiale per costruire le puntate che stanno andando in onda, e infatti oltre che di Sirius e Gemma non si parla che di quest’Alchimista la cui identità è stata svelata solo a Giovanna e non al pubblico. O meglio: la redazione forse pensa di poterci depistare ma non sa che il Web s’incuriosisce, indaga, cerca e trova. E Alchimista dovrebbe essere stato trovato: come sapete, dovrebbe trattarsi di un certo Davide, e questo l’abbiam capito grazie a un confronto tra i tatuaggi del corteggiatore e del ragazzo proposto da Fanpage.

Alchimista è Davide? Una foto conferma l’identità del corteggiatore di Giovanna Abate

Oggi agli indizi emersi in precedenza si aggiunge un ulteriore segnale da parte del Vicolo delle news che ha rintracciato una foto in cui mette a confronto il profilo di Alchimista con quello di Davide: i due profili si somigliano moltissimo, e il fatto che non siano identici dipende semplicemente dalla maschera che non è stata realizzata perfettamente di proposito. Che Alchimista sia quindi davvero Davide? I dubbi sono pochissimi, e a dire il vero non c’era neanche bisogno di questa foto, visto che è quasi impossibile che due persone diverse abbiano gli stessi tatuaggi – disegni e scritte peraltro molto particolari – nei medesimi punti.

La scelta di Giovanna sarà Alchimista? La tronista di UeD confusa

Alchimista tra l’altro sembra piacere parecchio a Giovanna che gli ha anche confessato che potrebbe sceglierlo e preferirlo a Sammy Hassan e Alessandro Graziani. La strategia di presentarsi in maschera ha quindi funzionato perché ha destato molto interesse nella tronista che alla fine non è rimasta neanche delusa dall’aspetto del ragazzo. E se il trono della Abate si concludesse davvero con un finale inaspettato?