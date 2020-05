Uomini e Donne anticipazioni, “macello” Alchimista: la scelta di Giovanna

Anticipazioni Uomini e Donne Giovanna Abate: Alchimista toglie la maschera, colpo di scena

Sono tante le domande che il pubblico si sarà fatto dopo la puntata di oggi di Uomini e Donne, visto che Giovanna Abate ha visto per la prima volta Alchimista senza maschera e a quanto pare ne è rimasta molto colpita. Quello che dovrebbe chiamarsi Davide, ma che a quanto pare non è lui, visto che Giovanna in studio ha confermato a Valentina Autiero che nessuno dei nomi fatti finora corrisponde al vero, ha voluto vedere la tronista per palesarle tutto il proprio malcontento dopo ciò che lei ha fatto per Alessandro Graziani. Per Alchimista è inconcepibile che si sia messo a rincorrerlo e soprattutto che nel confronto col “tronista” Sammy non lo abbia mai nominato: cosa prova davvero per lui? Giovanna è interessata a conoscerlo oppure la sua è solo curiosità? Alchimista ci ha voluto vedere chiaro e sembra aver fatto centro: la Abate ha parlato di “brividi” e “sensazioni” e prima che si separassero gli ha anche detto che “la mia scelta potrebbe ricadere su di te. Questa cosa che ho detto ha un senso. Pensaci”.

Uomini e Donne anticipazioni: il “macello” di Alchimista e le dichiarazioni di Giovanna che insospettiscono

Dopo che i due si son separati Giovanna è stata ancor più chiara perché ha definito tutto “un macello” e si è giustificata dicendo che “lui mi piace e quell’altro mi piace”. Il riferimento è chiaramente sia ad Alchimista sia a Sammy, quindi non comprendiamo il motivo di richiamare Alessandro: a meno che non siano stati fatti dei tagli o Giovanna non intendesse dire altro, è quantomeno singolare che la Abate in un momento di forte emozione abbia pensato solo a due dei suoi corteggiatori e non a tutti e tre. Ha ragione Valentina allora quando le fa notare che secondo lei si è ripresa Alessandro solo per un attacco di gelosia? Sarà il tempo a dircelo.

News Uomini e Donne, Alchimista è la scelta di Giovanna?

A un certo punto Giovanna ha ammesso che non bacerebbe comunque Alchimista, così come quando ha avuto la possibilità non ha baciato Sammy: questo perché vorrebbe dare un valore diverso al bacio in questo percorso a Uomini e Donne. Il rifiuto di baciarlo ha spinto Tina Cipollari a mettere in dubbio il suo interesse nei confronti di Alchimista: “Secondo me lo fai per Sammy. Secondo me lui non ti è piaciuto”. Anche Gianni Sperti si è insospettito per via del bacio ma Giovanna ha ribadito le sue posizioni confermando di essere davvero interessata ad Alchimista. Anche il ballo fatto col ragazzo sembra averla colpita, quindi non crediamo che né Gianni né Tina abbiano ragione; piuttosto ci sembra che la scelta della ragazza stia per arrivare e che non c’è ancora nulla di certo: e se Giovanna scegliesse Alchimista invece di Sammy?