Alchimista UeD, chi è? Il gesto di Giovanna: indizi identità dopo puntata

UeD Alchimista, chi è il corteggiatore di Giovanna Abate? La tronista curiosissima: “Toglietela!”

Ormai non ci si chiede altro: chi è Alchimista di Uomini e Donne? Le ipotesi sono state davvero tante in questi giorni, e sono state quasi tutte smentite dai diretti interessati. Oggi abbiamo visto che nonostante il clima d’incertezza Giovanna Abate è interessata a continuare la conoscenza: a confermarlo, un gesto davvero importante che ha fatto la tronista, cioè ascoltare la canzone di Ligabue Almeno credo, che il ragazzo le aveva dedicato, prima di entrare in studio. Un comportamento che ha sorpreso Maria De Filippi e che ha fatto piacere anche al diretto interessato. “La maschera ormai sei tu – ha ammesso Giovanna –. Però toglitela – ha poi aggiunto –, cioè a una certa fammela vedere!”. La tronista ci è sembrata sì entusiasta ma altresì stanca, anche se al momento sembra prevalere maggiormente uno stato d’animo positivo: “Oggi la volevo risentire [la canzone, ndr] perché è azzeccatissima. Non so come lui faccia…”. “Ti concentri molto di più sul contenuto – ha fatto notare Gianni Sperti –. Se lo avessi conosciuto a viso scoperto sarebbe stata una conoscenza classica…”. Anche Valentina Autiero sarebbe interessata come la Abate se si trovasse nei suoi panni, mentre Roberta Di Padua ha confessato che alla lunga questa situazione non farebbe che stressarla.

Alchimista, a UeD la confessione sulla maschera: “Momento speciale”

Giovanna a Uomini e Donne ha voluto far capire bene il rapporto che si è creato con Alchimista: “Non cambierebbe nulla – queste alcune delle sue parole –. Se lui se la fosse tolta non avremmo avuto modo di parlare… Io sono contenta che tu mi dia queste sensazioni con la maschera!”. “Credo – ha aggiunto Alchimista parlando del momento in cui si toglierà la maschera – che se è una cosa che voglio fare [lo farò] in un momento in cui me lo sento, in un momento che sia speciale. Una cosa che sia forte e che arrivi graduale. Ho anche delle cose che mi piacerebbe condividere con lei, della mia vita – ha spiegato –. Non ho nessun problema, però voglio essere io a condividerlo con lei. Non mi capiterà più nella mia vita, quindi ogni minuto voglio cercare di godermelo”. Giovanna ha poi spiegato che Alchimista sta giocando bene le sue carte: “Avere lo stimolo è una cosa che mi tiene viva, quindi quando io dico di tenermi viva… che ti devo dire? Posso brindare a te e ringraziarti!”. Ma chi è davvero Alchimista? Questo ci interessa più di ogni altra cosa, diciamocelo.

Chi è Alchimista? Forse Davide, Alessandro Graziani smentisce

Oggi in più abbiamo visto i capelli, che sembrano essere abbastanza lunghi, e la barba, che Maria ha precisato non essere foltissima; Giovanna ha notato un neo sul collo e la De Filippi ha aggiunto pure che il ragazzo è abbronzato. Da Fanpage è arrivato inoltre un clamoroso confronto che farebbe pensare che Alchimista sia un certo Davide: il ragazzo in questione ha gli stessi tatuaggi di Alchimista – il segno zodiacale della Bilancia sull’indice sinistro e una corona di alloro con scritto al centro Carpe Diem sulla mano destra -; per di più sia Alchimista sia Davide hanno lavorato a Formentera. Tante coincidenze o Fanpage ci ha azzeccato? Ricordiamo che finora in tanti hanno smentito di essere il famoso corteggiatore di Giovanna, lo stesso Alessandro Graziani che ha spiegato di non essere interessato a certi mezzucci. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.