Uomini e Donne, Alessandro spazza via i dubbi su Alchimista: le sue parole

Uomini e Donne, Alchimista è l’argomento del momento: chi si nasconde dietro la maschera?

Da giorni tutti si domandano chi si nasconde dietro la maschera di Alchimista di Uomini e Donne. Non sappiamo quando e perché ma si è iniziato a pensare anche che Alchimista si nasconda perché lo conosciamo già. Insomma, che potrebbe essere un ex corteggiatore e non un ragazzo mai visto a Uomini e Donne e interessato a Giovanna Abate. Una cosa è certa: il suo modo di corteggiare e di farsi scoprire a poco a poco ha funzionato. Giovanna è rimasta molto colpita da questo misterioso corteggiatore, anche se nelle ultime puntate abbiamo avuto l’ennesima prova del fatto che sia molto presa anche da Sammy Hassan. Non è lui dietro la maschera di Dalì, questo è fuori discussione e il suo nome non è mai risultato tra i possibili Alchimista. Quello del suo rivale invece sì.

Alchimista Uomini e Donne, arriva la smentita di Alessandro Graziani su Instagram

Alessandro Graziani è stato il primo nome a cui (quasi) tutti hanno pensato. Prima che Alchimista arrivasse in studio e iniziasse a parlare, nessuno riusciva a togliersi dalla testa che fosse proprio Alessandro. Poi sentendo parlare il corteggiatore misterioso, seppure con voce modificata, alcuni hanno subito iniziato a pensare che non potesse essere il pallavolista, per accenti diversi. Alchimista inoltre ha mostrato una sola parte di sé, l’orecchio, e confrontandolo con quello di Alessandro era evidente non fossero la stessa persona. Stamattina però è arrivata la smentita del diretto interessato. Graziani su Instagram ha scritto: “Non uso certi mezzucci, a me piace guardare in faccia, non nascondermi. Alla domanda che mi state facendo tutti”.

Alessandro Graziani non è Alchimista, la conferma ufficiale

Con queste semplici parole non solo ha smentito di essere Alchimista, ma ha pure lanciato una frecciatina a colui che potrebbe diventare suo rivale nel trono di Giovanna. Possiamo aggiungere comunque che il corteggiatore era in treno stamattina, probabilmente in direzione Roma per registrare la puntata. Noi, in attesa di ulteriori anticipazioni, attendiamo la puntata di oggi per scoprire finalmente chi è Alchimista…