UeD anticipazioni, Giovanna conosce già Alchimista: è Alessandro?

Uomini e Donne, le anticipazioni sulla puntata di domani 5 maggio 2020: Giovanna incontra Alchimista

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla puntata di domani nascondono una grande, grandissima sorpresa! Il video pubblicato su Witty Tv ha rivelato innanzitutto che Giovanna Abate entrerà in studio già domani, durante la registrazione del Trono Over. Dopo l’incontro tra Gemma Galgani e Sirius, prepariamoci a conoscere Alchimista, il corteggiatore “a parole” di Giovanna. La tronista è rimasta piacevolmente colpita e sorpresa da lui, in ogni parola e in ogni messaggio scritto Alchimista faceva centro. Finalmente è giunto il momento di incontrarsi, ma si sono incontrati prima della registrazione, come Gemma e Sirius. Dal video con le anticipazioni, però, pare di capire che Giovanna conoscesse già Alchimista!

Giovanna Abate conosceva già Alchimista: “Tu sei folle”, l’incontro a Uomini e Donne

Gianni Sperti sembra essere soddisfatto di Alchimista, anche dopo aver scoperto chi è in realtà. L’opinionista infatti ha detto: “Ha proprio confermato quello che ho sempre pensato, è il più fi.o di tutti”. E poi Giovanna, al centro dello studio, ha raccontato: “A me ha detto che questo lo avrebbe aiutato a farsi conoscere e a conoscerci diversamente. Ed è vero”. Insomma, è chiaro che Giovanna e Alchimista si conoscessero già! E poi rivolgendosi direttamente a lui Giovanna ha aggiunto: “Secondo me tu sei folle. Sei geniale”. Qualcuno ha iniziato a pensare che Alchimista in realtà è Alessandro Graziani, e questo non cozzerebbe per niente con le parole di Giovanna nella puntata di domani. O forse è semplicemente quel ragazzo che ha scartato allo speed date?

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma e Sirius ancora al centro delle polemiche

Siamo tutti curiosi di sapere la verità su Alchimista, intanto le anticipazioni di Uomini e Donne proseguono con il Trono Over. Tina non si darà per vinta con Gemma e Sirius, continuando a criticare la loro conoscenza. Arriverà anche a chiedere a Nicola Vivarelli se in realtà cercava una donna benestante! Poi ci sarà la sfilata delle donne e rivedremo Barbara De Santi, in collegamento.