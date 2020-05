Nicola Vivarelli è Sirius di UeD: l’ufficiale di 26 anni in foto inedite

Uomini e Donne, Sirius è Nicola Vivarelli: il corteggiatore di Gemma Galgani allo scoperto

Nella puntata di oggi abbiamo conosciuto l’aspetto di Sirius di Uomini e Donne, un ritorno in onda per il Trono Over col botto. L’ufficiale di 26 anni che corteggia Gemma Galgani non solo esiste davvero, ma ha davvero 26 anni! La Dama aveva giustificato il suo voler proseguire la conoscenza dicendo di non credere all’età del suo corteggiatore e di avvertirlo più adulto dell’età dichiarata. Quando lo ha visto camminare nel cortile degli Studi Elios, Gemma non ha nascosto entusiasmo e sorpresa, attirando le critiche di tutto lo studio. Scoprendo che l’età dichiarata da Sirius è reale, Gemma ha cominciato a dire di sentirsi addirittura più giovane mentalmente del suo corteggiatore. La conoscenza proseguirà, ma intanto sono spuntati nome e cognome di Sirius: Nicola Vivarelli.

Sirius di Uomini e Donne è Nicola Vivarelli: l’ufficiale 26enne è anche un modello

Nicola Sirius si è dichiarato ufficialmente a Gemma e ha difeso la loro conoscenza da tutto e tutti. Ma come la prenderà Gemma quando scoprirà che Nicola Vivarelli è anche un modello e influencer? Il giovane 26enne su Instagram ha scritto nella sua biografia tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto: è terzo ufficiale della marina mercantile, e infatti si era presentato come marinaio a Gemma. Viene da Forte dei Marmi e poi c’è scritto: “Model e brand promoter”, che altro non sono che modello e influencer, di fatto. Appena il profilo Instagram di Nicola Vivarelli è saltato all’occhio era impossibile non notare che nella sua biografia risultasse anche un’agenzia…

Nicola Vivarelli è Sirius, il corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Il giovane corteggiatore di Gemma Galgani pare sia iscritto a un’agenzia di modelli e influencer, ma le curiosità non finiscono qui. Non appena il suo profilo è iniziato a circolare sui social e sul Web, le due informazioni relative all’agenzia, ovvero nome e email per i contatti, sono sparite. Immaginiamo che questo particolare verrà riportato in studio e un confronto con Gemma sarà inevitabile. Nel frattempo, su Instagram potete trovare tante foto di Nicola Vivarelli!