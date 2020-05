Uomini e Donne, Gemma e Nicola anticipazioni: confronto per il 26enne

Gemma Galgani e il 26enne Nicola: a Uomini e Donne scandalo per molti

A Uomini e Donne oggi c’è stato finalmente il tanto atteso incontro pubblico fra Gemma Galgani e Sirius, l’ufficiale ventiseienne la cui età era stata messa subito in dubbio dalla Dama del Trono Over durante il format sperimentato prima del 4 maggio; eppure i fatti parlano chiaro: Sirius, nome Nicola, ha davvero 26 anni e non ha preso in giro nessuno, non sulla sua identità almeno. Ancor prima che Gemma e Nicola entrassero nello studio sono state tante le voci di protesta e incredulità: Valentina Autiero è stata una di quelle che proprio non ha dato il beneficio del dubbio, e lo stesso ovviamente vale per Tina Cipollari che oggi ci è andata giù pesante.

Gemma e Nicola, l’incontro fuori dagli studi: “Mi fai piangere”

“Era un misto una mummia e un fantasma”, questi i primi commenti dell’opinionista dopo aver visto il video dell’incontro fra Tina e Nicola lontano dagli studi. “Stai d’incanto stai, sei bellissima, Gemma! Fai piangere anche me! Sei più bella dal vivo”, queste invece alcune delle parole che Sirius ha detto a una Gemma incantata dopo averla vista; la Galgani da parte sua ha confermato ciò che ha sempre pensato: “Dai tuoi discorsi io avevo pensato che tu fossi più grande. Mi avevi conquistato di testa…”. “Io ho bisogno – ha precisato Nicola – di una donna con la D maiuscola, sono giunto al punto di pensare che l’età non c’entra niente”. Entrata in studio Gemma, il caos: “Con quale faccia ti ripresenti davanti a un pubblico!”, duro l’attacco di Tina. Anche Valentina è rimasta sbalordita e ha spiegato che Gemma le è “calata” perché se cerca davvero l’amore non può conoscere ragazzi così piccoli.

Uomini e Donne anticipazioni, a Nicola Gemma piace davvero? “Femminile”

All’ingresso di Nicola in studio il clima non è cambiato: “Da dove nascono i tuoi problemi? Dall’infanzia? Dalla nascita?”. In tanti, se non tutti, credono che Nicola stia prendendo in giro Gemma, e in effetti i gesti che il ragazzo ha fatto sono stati eclatanti: Sirius ha regalato alla Dama del Trono Over anche una spilla a forma di ancoretta che è la stessa spilla regalatagli dalla madre quando fece il suo primo imbarco. I complimenti sono stati tanti perché per Nicola la Galgani “è femminile, non l’ho mai sentita parlare male, mai stata volgare, ed è dotata di autocontrollo… Anche in momenti difficili è sempre riuscita a mantenere la calma. Io vicino a me vedo una donna del genere”. Poi l’affondo di Roberta Di Padua: “Tua madre lo sai che stai qua?”. La risposta è stata negativa ma lui non ci è sembrato preoccupato; neanche Gemma a dire il vero, visto che glielo aveva già chiesto.

Tina Cipollari contro Gemma, l’opinionista su tutte le furie: “Ma non ti vergogni?”

“Non puoi essere così esagitata a vedere un ragazzo così giovane – queste le parole di Gianni Sperti –. Avete pensato al fatto successivo? A quando diventerete una coppia nei fatti?”. L’opinionista si riferiva ovviamente a rapporti più “profondi” di una semplice conoscenza. La Cipollari non si è fermata un attimo e ha preso di mira anche il ragazzo: “Come mai in tre anni non sei venuto prima a conoscere questa donna?”. Dopo essere stato accusato di “fare schifo” proprio dall’opinionista Nicola ha cercato di farle cambiare toni. Niente da fare però: “Ma non ti vergogni a presentarti qua dentro a corteggiare questa donna anziana?”. “Forse al massimo dovrebbe vergognarsi lei”, ha sottolineato Gianni. “Sei abbastanza volgare”, duro l’attacco a Tina che ha replicato immediatamente: “La volgarità sta in te, in quello che stai facendo”.

Anticipazioni Gemma e Nicola: atteso confronto con Occhi blu e altri corteggiatori virtuali

Witty Tv non ha dato anticipazioni su Gemma e Nicola ma qualcosa possiamo già dirvela, visto quanto rivelato da Maria De Filippi in una recente intervista di Vanity Fair: la conduttrice ha spiegato che la Galgani incontrerà i suoi vecchi corteggiatori virtuali, tra i quali spiccava – come senz’altro ricorderete – proprio Occhi blu, un presunto fake su cui sapremo finalmente la verità. Non sappiamo se scopriremo tutto domani ma è possibile che ci sia qualche attrito proprio fra la Dama e Nicola se lei dovesse voler conoscere tutti coloro che aveva iniziato a frequentare virtualmente. Noi siamo molto scettici su questa conoscenza ma forse è presto per parlare. Se ne sapremo di più vi diremo.