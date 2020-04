Uomini e Donne, chi è Occhi Blu: foto fake? Dietro forse attore famoso

Chi è Occhi Blu, il corteggiatore di Gemma Galgani nelle nuove puntate di Uomini e Donne? Forse un fake

Ormai non si parla che di lui, del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani nelle puntate di Uomini e Donne che stanno andando in onda. Non sappiamo ancora chi sia ma una cosa sembra essere certa per il Web: al momento può essere classificato come un probabile fake, visto che le foto mandate alla Galgani non sembrano essere veritiere. Di cosa parliamo esattamente? Il punto di forza di Occhi Blu, cioè i suoi occhi color cielo, non sarebbero i suoi ma di un attore molto famoso che abbiamo conosciuto tutti nel film di successo Chiamami col tuo nome. Sì, avete già capito, lo sappiamo.

Uomini e Donne, gli occhi di Occhi Blu sono quelli di Armie Hammer: il Web scopre il trucco

Parliamo esattamente di Armie Hammer, come svelato su Twitter dov’è stata pubblicata la foto originale degli occhi dell’attore che corrisponde quasi perfettamente allo scatto mandato in onda a Uomini e Donne: gli occhi sono stati modificati come il colore della pelle, e anche le dimensioni della foto sembrano essere state cambiate proprio per evitare che il trucco venisse scoperto; cosa che però è accaduta, visto che Occhi blu sembra essere stato individuato e adesso siamo tutti curiosi di scoprire quale sia la sua vera identità. Magari abbiam preso tutti un abbaglio e la foto mostrata a UeD è davvero quella dei suoi occhi; bisognerà però aspettare le prossime registrazioni per scoprirlo. Gli scatti intanto faranno il giro del Web e Gemma avrà senz’altro qualcosa da chiedere al suo corteggiatore: si rivelerà oppure insisterà con la sua identità fittizia? Chissà.

Raga, crepo, gli occhi di Occhiblu sono gli occhi di Armie Hammer. Svengo. Armie, dammelo. #uominiedonne pic.twitter.com/enYr7grJhp — Andrea (@hasDarkHorse) April 21, 2020

RAGA NON SCHERZIAMO OCCHI BLU HA PRESO LE FOTO DA GOOGLE DI UN CERTO ARMIE HAMMER #uominiedonne pic.twitter.com/x4IQtUUABg — Ema ???? (@emafederigo) April 20, 2020

Occhi Blu è un fake? Attesa per le prossime puntate di Uomini e Donne

Al momento l’ipotesi più accreditata è questa. E non ci sembra neanche inverosimile, visto il confronto tra le foto che avete potuto vedere nei tweet che abbiamo condiviso. Nel caso, sarebbe l’ennesimo brutto colpo per Gemma che nei confronti di Occhi Blu aveva mostrato un certo interesse sin dall’inizio, tra l’incredulità di Tina Cipollari e l’imbarazzo di Maria De Filippi. Non vediamo l’ora che le prossime puntate di Uomini e Donne vadano in onda per scoprire quale sarà la reazione della Dama del Trono Over.