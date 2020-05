Giovanna e Sammy anticipazioni: tronista scoperta, Alchimista bluff?

Anticipazioni Giovanna Abate e Sammy Hassan: la tronista è cotta del romano

Lei continua a mostrare di essere forte nei confronti di Sammy Hassan ma abbiamo come l’impressione che a Giovanna Abate il corteggiatore piaccia parecchio. Difatti di Alessandro Graziani non si è più parlato e le attenzioni dell’ex corteggiatrice di Giulio Raselli sono state rivolte quasi del tutto a lui, il romano che l’ha conquistata all’inizio del trono con le stesse attenzioni che adesso le mancano. Giovanna oggi ha avuto molto da ridire sul comportamento di Sammy, accusato di aver preparato una sorpresa solo dopo aver visto quella di Alchimista e comunque senza prima aver affrontato i problemi che la Abate gli aveva fatto presenti. “Io – ha spiegato Giovanna – gioco a carte scoperte con te perché io che tu mi piaci l’ho spiattellato a tutti. Tu…”. Sammy proprio non ha voluto sbilanciarsi, e si è beccato non solo le critiche della Abate ma anche quelle di Alchimista che l’ha accusato di copiare – “Sì, sì se vuoi ti giro gli appunti del percorso” – e di non essere interessato. Hassan non si è scomposto più di tanto ma ha comunque perso la pazienza quando Giovanna voleva chiudere di nuovo la videochiamata: “Tre volte lo trovo poco rispettoso e poco elegante”.

Giovanna e Sammy, cosa succederà nelle prossime puntate? Il corteggiatore non ha rivali

La Abate ha continuato con le solite accuse ma era evidente che volesse sentirsi dire ciò che Sammy invece non le ha detto, cioè che gli interessa davvero. A nulla sono serviti gli attacchi di Alchimista e di Leonardo, l’altro corteggiatore che ha raggiunto Giovanna in collegamento: Giovanna era visibilmente infastidita e delusa da Sammy, tant’è che a un certo punto Alchimista le ha fatto notare che “fosse sotto a un treno e che dovesse respirare”. “Mille passi lei, due lui. Sammy, per te è pronto il trono a settembre”, ha continuato il corteggiatore virtuale che si è sentito rispondere da Hassan che “io il programma l’ho fatto nel 2010, poi ho conosciuto la mia ex e ho dimostrato di rinunciare a tutta la televisione di cui mi stai accusando”. Rispetto alle puntate precedenti insomma nessun cambiamento.

Alchimista è un bluff? Forse Giovanna già lo conosce e lo ha eliminato

Lo stesso Alchimista potrebbe essere tra l’altro un bluff: a Giovanna piace parecchio parlare con lui ma il Vicolo ha ipotizzato che si tratti di Angelo, un corteggiatore che lei ha già eliminato nelle precedenti puntate; parliamo di bluff proprio per questo motivo: che senso avrebbe far credere di essere una persona diversa da quella che invece si è, soprattutto se non si è stati considerati in una precedente esperienza? Magari il Vicolo si sbaglia e Alchimista è una persona diversa; questo però non cambierebbe il fatto che la Abate è molto presa da Sammy e che col poco tempo che ha a disposizione farebbe prima a buttarsi a capofitto in questa conoscenza. In fondo Hassan così disinteressato non sembra.