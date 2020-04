Giovanna e Sammy addio, a UeD anche Maria di traverso: “Abituata”

Sammy Hassan, a Uomini e Donne ancora scontro con Giovanna Abate

Ancora una volta Sammy Hassan è stato il protagonista più chiacchierato – dopo Gemma Galgani, s’intende – di queste nuove puntate di Uomini e Donne che stanno facendo crollare a picco le certezze di Giovanna Abate. Il motivo è molto semplice: la tronista non si fida più di Sammy e anche oggi ha avuto la dimostrazione – questo almeno a suo avviso – del fatto che lui sia poco interessato. Hassan infatti le ha scritto un bel messaggio ma a lei non è andato giù che lo avesse fatto il giorno prima della puntata: accusa a cui lo stesso Sammy ha risposto facendole notare che lui non sapeva quando ci sarebbe stata la registrazione. Gianni Sperti al riguardo è stato chiarissimo: “Non c’è più la base, la fiducia da parte tua ed è difficile ricominciare così”. Effettivamente Giovanna ci è sembrata piuttosto paranoica e certi suoi discorsi avrebbe dovuto risparmiarseli: si vede lontano un miglio che Sammy le piace e che non vuole farsi ingannare, ma accusarlo per ogni comportamento e atteggiamento è totalmente controproducente.

Giovanna e Sammy news, anche Maria De Filippi di traverso: “Se vorrà i modi per farsi sentire li ha”

“Il nostro rapporto è stato messo in pausa da quello che è accaduto”, ha precisato Sammy, a cui Giovanna ha risposto prontamente che “è stata messa in pausa la conoscenza, non il pensiero che puoi rivolgere a una persona. Quello che si era formato non doveva svanire!”. Su questo la Abate non ha torto: se è nato davvero un sentimento la distanza forse può indebolirlo ma non può spegnerlo, anche se bisogna ricordare che Sammy ha avuto parecchi problemi in questa quarantena. Gianni era totalmente a favore della tronista: “Deve avere il coraggio di mandarlo a quel paese!”. Hassan ha fatto pure una battuta sulla rosa blu inviata a Giovanna da un altro corteggiatore di cui è invaghita, ma Maria De Filippi ha subito precisato che quel corteggiatore esiste davvero e non si tratta di Sammy sotto mentite spoglie. “A me – queste le parole della Abate – non arriva niente di te, rimaniamo ottimi amici! Rimaniamo come sono adesso! Non c’è niente veramente che mi stimoli!”. Forse Giovanna avrebbe dovuto evitare – ed è proprio un suo vizio questo – di chiudere il collegamento, perché le persone non possono stare ai comodi suoi. Ad ogni modo pare che abbia deciso di terminare la conoscenza, con la stessa Maria favorevole: “Se vorrà vedrai che i modi per farsi sentire li ha”. E su questo la De Filippi non sbaglia.

Gli ultimi aggiornamenti sul trono di Giovanna e le riprese del format classico dal 4 maggio

Intanto sappiamo che il format classico di Uomini e Donne tornerà in onda il 4 maggio e che in quell’occasione potremo scoprire chi si nasconde dietro ad Alchimista e Leonardo. E siamo convintissimi che Giovanna avrà pure un chiarimento faccia a faccia con Sammy e Alessandro Graziani (che oggi le ha chiuso la chiamata in faccia); si prevedono insomma puntate movimentatissime che si spera daranno una risollevata agli ascolti di queste settimane.