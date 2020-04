Giovanna Abate, colpo di fulmine a UeD: cosa non quadra su Sammy

Uomini e Donne, Giovanna Abate folgorata da Alchimista: con Leonardo due nuovi corteggiatori

Pare che Giovanna Abate sia molto ma molto interessata a conoscere due dei corteggiatori virtuali che le hanno scritto in queste nuove puntate di Uomini e Donne: parliamo di Alchimista, che, visto da dietro nell’unica foto che ha mandato sembra un bel ragazzo, e di Leonardo che pure fa la sua bella figura in quella foto a mezzo busto vestito elegante. Si sa che in casi come questo bisogna stare attenti a che gli scatti non siano ingannevoli – come spesso accade nelle chat, lo sappiamo – ma purtroppo possiamo basarci solo su quello. E comunque a Giovanna uno dei due sembra interessare parecchio anche solo scrivendosi.

Giovanna e Alchimista, a Uomini e Donne colpo di fulmine: chi si nasconde dietro al corteggiatore?

Parliamo esattamente di Alchimista che piace anche a Gianni Sperti: il ragazzo è riuscito a catturare l’attenzione della tronista soltanto con la scrittura e a stuzzicarla al punto giusto senza apparire né esagerato né eccessivamente timido. Un compromesso accettabile per una prima conoscenza che si preannuncia scoppiettante, visto che dal 4 maggio in poi vedremo tornare in onda le puntate classiche di Uomini e Donne, e allora Giovanna potrà incontrare questo corteggiatore misterioso che ha tutta l’aria di poter sostituire da una parte Sammy Hassan, deludente per la tronista, dall’altra Alessandro Graziani, che non è ancora riuscito a fare breccia nel suo cuore.

News UeD, Sammy Hassan polemico ma pochi pensieri per Giovanna: strana reazione

Cosa succederà? Non possiamo dirvelo in assenza di anticipazioni sulle prossime messe in onda; è certo però che Sammy, che potrà tornare a corteggiare Giovanna in studio dopo le tante lamentele delle prime puntate del nuovo format, avrà un nuovo rivale. Il corteggiatore tra l’altro sembra poco interessato a ciò che sta facendo Giovanna: oggi su Instagram è scoppiata una polemica con i soliti odiatori seriali che non sopportano che lui apra ogni diretta salutando tutti con un simpatico My friends. “Ci sono quelle dieci, quindici persone – queste le parole di Sammy – che mi scrivono e si lamentano e mi insultano perché dico ‘My friends’. Ma come fai a mettermi il segui e avere il tempo di insultarmi e dire che sono noioso, pesante, antipatico… magari ti succede questo… magari ti succede quest’altro? Tra l’altro anche alcune mamme con bambini. Ma come state?”. Sammy non ha torto ma qualche messaggio su Giovanna, anche subliminale, forse ci stava in questi giorni. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.