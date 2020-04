Uomini e Donne, rivelazione di Sammy e processo a Giovanna: caos Web

Sammy Hassan e Giovanna Abate, doccia fredda a Uomini e Donne

Puntata di Uomini e Donne da dimenticare per Giovanna Abate che ha iniziato il suo percorso in trasmissione non proprio benissimo: oggi la tronista infatti ha rivisto tramite videochiamata i suoi corteggiatori Alessandro Graziani e Sammy Hassan ed è rimasta sorpresa dall’atteggiamento troppo distaccato del secondo. Tutto è iniziato in realtà con un fastidioso interrogatorio che Giovanna ha fatto a Sammy sulla sua ex moglie: non che la tronista volesse metterlo al patibolo ma così è risultato, ed è proprio questo che il Web sta contestando. Giovanna aveva il sentore che ci fosse qualcosa di non detto, e infatti in puntata ha scoperto che Sammy è in ottimi rapporti con la moglie e che sta con lei, seppure non 24 ore su 24, durante questa quarantena: il motivo è che ha una casa con un piccolo giardino e fa comodo sia a lui sia a lei stare insieme col figlio.

Uomini e Donne, l’interrogatorio di Giovanna a Sammy: per il pubblico processo inopportuno

Giovanna voleva sapere quanto Sammy avesse “la mente libera e quanto lei non è nei tuoi pensieri”. “Credo – ha aggiunto – che un pochino lei ci sia”. Anche dopo la domanda di Maria Hassan ha chiarito che “abbiamo un figlio, condividiamo la gioia di essere genitori e basta: è la mamma di mio figlio”. Non ci potrà essere insomma nessun ritorno di fiamma. Il fatto che i due passino insieme la quarantena però ha visibilmente infastidito la tronista di UeD che ovviamente teme per il suo futuro con il suo corteggiatore: “Mi infastidisce, se posso – questo il suo commento –. Non conosco niente, non so niente di lui. Magari siete migliori amici e non lo so. Ho scoperto un qualcosa che non sapevo! Devi essere bravo tu a definire i ruoli!”. L’atteggiamento della Abate non è piaciuto per niente ai telespettatori e agli utenti Web che hanno fatto notare a più riprese come la tronista pretendesse troppo da Sammy, soprattutto dopo sole quattro uscite. E non è finita qui.

Sammy ha perso il lavoro: Giovanna insiste e continua a discutere

La situazione è peggiorata quando Sammy ha ammesso senza troppi giri di parole di non averla pensata tutti i giorni anche perché ha avuto seri problemi col lavoro: “Mi sentirei anche bugiardo – queste le parole di Hassan – nel dirti che ti ho pensato tutti i giorni, è passato del tempo e come ogni rapporto se non è alimentato va scemando. Non so se lo sai – ha poi continuato –: io sono stato licenziato, ho perso il lavoro di giorno, ho perso il lavoro di notte. Non sapevo che tipo d rapporto avremmo avuto noi… chiamate… non chiamate… trono interrotto”. Giovanna non ha reagito per niente bene alle dichiarazioni di Sammy perché a suo avviso tutti abbiamo dei problemi con la quarantena, anche lei, ma questo “non toglie il pensiero delle cose belle che la vita mi ha dato”, cioè la conoscenza a Uomini e Donne. “Non riesco a trovare un senso a quello che hai detto!”, ha poi aggiunto a un certo punto. Sammy ci è parso anche piuttosto scettico sulla conoscenza a distanza ma su questo proprio non lo comprendiamo: come avrebbe voluto conoscere la Abate in quarantena? Si tratta dell’unico mezzo che hanno a disposizione, inoltre avranno la possibilità di scriversi a differenza di quanto accade nel percorso ordinario.

News UeD: “Ti vedo troppo distaccato”, ma il Web contesta Giovanna

“Ti vedo troppo distaccato – ha spiegato Giovanna prima di salutare entrambi, anche Alessandro che invece le ha fatto una bella impressione –. Non credo che tu sia in grado di darmi qualcosa. Non continuo una conoscenza con una persona che è svogliata”. La tronista si è poi sfogata con Gemma Galgani, che intanto ha già un fake a cui pensare, sottolineando che secondo lei Sammy ha perso l’entusiasmo iniziale: “Secondo me a lui gli è calato proprio, si è reso conto ma non ha avuto il coraggio di dirmelo”. Comprendiamo le posizioni della Abate ma forse avrebbe dovuto avere più tatto: non tutti hanno perso il lavoro e non tutti hanno un figlio da tutelare, ed è normale che Sammy abbia avuto altri pensieri per la testa. Soprattutto se non ti vedi con una persona (che hai già visto poche volte) da un mese circa. I risultati sono questi (e sono solo alcuni dei tweet di oggi):

#Giovanna chiama #Sammy, dopo TOT giorni, vuole sapere con chi vive, chi è sua moglie, il nome del figlio e quanti giardini ha.

Lui spiega che ha avuto dei problemi, ha perso il lavoro e che non l’ha pensata tutti i giorni.

Lei sbrocca. No, ma stai benissimo.#uominiedonne — ExBenestante (@Patriziodb) April 22, 2020

Dai raga non è tanto condannabile Sammy #uominiedonne — ♡ (@iamphoenix_14) April 22, 2020

Non ho seguito il trono ma Sammy dai senza il minimo dubbio. Questa è gelosa del figlio, lui le dice che ha perso il lavoro e a lei frega niente e in più non vuole che vede la madre del figlio, MA PER FAVORE.

Sammy meglio senza questa, fidati. #uominiedonne — Regina Phalange. (@unaCrawleyacaso) April 22, 2020

Questo poveraccio con tutto quello che ha passato ora viene pure messo alla gogna e trattato come una merda perché non pensava a lei 24 ore su 24 dopo averla conosciuta per meno di un mese?! Che schifo ???? Sammy scappa, non ti merita! #uominiedonne — Giada Lexy (@GiadaLexy) April 22, 2020