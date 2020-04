Uomini e donne anticipazioni, formula classica torna in onda: data e news

Anticipazioni Uomini e Donne, la formula classica tornerà finalmente il 4 maggio

Il ritorno di Uomini e Donne così come lo conosciamo ha una data certa: il 4 maggio. Ad anticiparlo è stato Tvblog che ha anche spiegato come funzionerà il programma con il Coronavirus. Niente cambiamenti rispetto al format così come lo conosciamo ma semplice integrazione di quanto vedremo in onda fino a quella data, cioè le nuove puntate che purtroppo per Maria De Filippi e il suo team di autori e autrici non hanno avuto il successo sperato. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne, cosa succederà nelle prime puntate con Gemma Galgani e Giovanna Abate

Nelle prime puntate vedremo Gemma Galgani e Giovanna Abate confrontarsi con i compagni di chat che hanno conosciuto durante il nuovo format della trasmissione. Ricordiamo che in realtà sinora abbiamo visto solo le conoscenze di Gemma e che Giovanna ha dovuto affrontare i problemi sorti con Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Le due troniste conosceranno i volti delle persone con cui hanno chattato e finalmente potremo scoprire chi sono Occhi blu – già accusato di essere un fake -, Cuore di poeta e Pantera. Non è da escludere che i tre resteranno in trasmissione per conoscere Gemma. Anche se a una sola condizione.

News Uomini e Donne, chi sarà invitato all’inizio

Pare infatti che inizialmente saranno invitati soltanto coloro che risiedono nel Lazio; solo successivamente gli inviti arriveranno a chi vive al Sud mentre chi vive al Nord, zona più colpita dal Covid-19, non riceverà alcuna comunicazione, sebbene sia probabile un intervento in videochiamata almeno dei nomi più importanti (pensiamo ad esempio a Barbara De Santi). Ovviamente il tutto senza pubblico. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.