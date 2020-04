Alessandro e Giovanna: tronista smascherata, scelta Sammy dopo UeD

Sammy Hassan e Giovanna Abate, a Uomini e Donne continua lo scontro

Anche oggi abbiamo assistito a un confronto serrato fra Giovanna Abate e Sammy Hassan più o meno sullo stesso argomento: lui l’ha accusata di aver avuto poco tatto, lei di non averla pensata e di non essere più interessato. “Tu pensi che stia facendo tutto questo sempre perché va in onda il programma?”, ha chiesto a un certo punto Maria De Filippi alla tronista che ha confermato. “Io andrei avanti – ha commentato Tina su domanda della conduttrice –. Credo che lui non stia mentendo, lei lo ha accolto in maniera molto dura. Io non getterei la spugna. Poteva anche mentire”. Di parere diverso Gianni Sperti: “Io non andrei avanti – ha sottolineato –. Penso che nei panni di Giovanna non sia stato bellissimo. Capisco quello che ha vissuto però a un certo punto ha detto ‘Avevo altri pensieri’. Però se una persona ti piace ci pensi…”. Gianni non ha torto ma ricordiamo che Sammy ha perso il lavoro e che ha un bambino: poteva anche essere ben disposto nei confronti della Abate ma sfidiamo chiunque a soffermarsi su una conoscenza di poco tempo in una situazione simile; detto questo, avrebbe senz’altro potuto usare parole diverse. Anche se – e ne siamo sicurissimi – a lei lui piace davvero tanto a prescindere da quello che è successo. Vi spieghiamo perché.

Uomini e Donne, Giovanna pensa a Sammy mentre parla con Alessandro: la domanda di Maria De Filippi

Giovanna in un secondo momento si è chiarita anche con l’educatissimo Alessandro Graziani, accusato di essere stato un po’ troppo sulle sue e di non essere intervenuto. Anche in questo caso le accuse raggiungono i limiti dell’assurdo: ma può essere normale l’atteggiamento di uno che sente parlare di figli, ex moglie, lavoro perso ecc. e interviene senza pensarci? Non scherziamo. E infatti è stato proprio questo che Alessandro ha sottolineato: “Mi sono gelato quando avete iniziato a parlare di lavoro. E poi quando si parlava di figli, ex mogli, mi son sentito un attimo bloccato. Non avendola vissuta una cosa del genere mi sentivo indelicato”. Graziani ha speso solo parole belle nei confronti di Giovanna: “Dopo un mese che non ti vedo il mio entusiasmo era anche il doppio rispetto all’ultima volta che ci siam visti”, ha precisato. Peccato che la Abate abbia pensato a Sammy anche mentre parlava con lui: “Quando parlavi con lui hai pensato all’altro?”, le ha chiesto Maria. “Sì, ci ho pensato. Ogni tanto c’era”. Non sarà cotta la nostra tronista ma è sulla strada giusta.

News UeD, Sammy senza mezzi termini: “Non è un problema mio!”, la scelta

Sperando che non si prenda qualche sonora batosta, visto l’ultimo post che Sammy ha pubblicato tra le proprie storie Instagram con chiaro riferimento a Uomini e Donne: “Ognuno di noi – ha così esordito il corteggiatore della Abate – combatte ogni giorno la propria battaglia personale, consapevole del fatto che non tutti combattiamo le stesse battaglie, e non tutti abbiamo le stesse armi per affrontarle, quindi penso fermamente che sparlare, criticare o esprimere dei giudizi ‘tanto per’ sia sinonimo di immaturità e insensibilità. Ma perché – si è chiesto retoricamente Sammy – si sente continuamente parlare male del prossimo? Perché le persone pensano di rimetterci qualcosa di proprio se riconoscono negli altri il minimo merito? Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa andare bene come sei. Quindi – ha poi concluso –? Vivrò la mia vita come meglio credo, in alcune situazioni ascolterò il mio cuore, in altre la mia testa. La vita è un’opera di teatro che non ha prove iniziali, spesso non ti concede seconde chance… Ho smetto di farmi condizionare da ciò che gli altri pensano sia giusto o sbagliato, adeguato non adeguato, cammino a testa alta consapevole dei miei pregi e dei miei difetti e se agli altri non sta bene… Non è un problema mio!”. Giovanna avvisata mezza salvata.