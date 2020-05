Eleonora Daniele, è nata la figlia: come sta e il messaggio su Rai 1

Eleonora Daniele, è nata la prima figlia: ecco come sta la conduttrice, l’omaggio di Rai 1

Eleonora Daniele ha partorito nella giornata di ieri ed è nata così la sua prima figlia, Carlotta. Un bellissimo momento per la conduttrice di Storie Italiane, che si godrà la maternità in questi mesi. Infatti, la vedremo tornare in diretta nel programma su Rai 1 il prossimo mese di settembre. Nel frattempo, questa mattina, Rai 1 sceglie di renderle omaggio con un lungo messaggio di affetto fatto da Roberto Poletti a Uno Mattina. Il giornalista fa sapere al pubblico che Eleonora dopo il parto sta bene e dall’ospedale sta ovviamente seguendo la puntata. Solitamente la mattina vediamo in onda la Daniele con Storie Italiane, ma chiaramente questo non sarà possibile per ora. Proprio per tale motivo, Poletti vuole renderle omaggio e manda in onda un video messaggio che la conduttrice ha girato per testimoniare la sua gioia a tutti gli italiani.

Eleonora Daniele, come sta dopo il parto: il video messaggio su Rai 1

“È bella lucida, messaggia e tutto quanto. Di solito a quest’ora diamo la linea a Eleonora, ma non è possibile perché ovviamente Eleonora ha da pensare ad altro”, dichiara Poletti. Ed ecco che Uno Mattina rende omaggio alla conduttrice mandando in onda il suo video messaggio. “Ciao a tutti, volevo condividere questo momento di grande emozione. Sto diventando mamma per la prima volta e allora il mio abbraccio grande va a tutte le mamme di Italia”, rivela entusiasta la Daniele. La conduttrice ci tiene a ringraziare proprio tutti, compresa la squadra che lavora a Storie Italiane. Non solo, Eleonora fa un ringraziamento speciale alla Rai, che l’ha “protetta e sostenuta”. La presentatrice conclude poi il suo video messaggio dando forza a tutte le mamme: “Un abbraccio grande e ci vediamo a settembre”.

Eleonora Daniele ha partorito: Storie Italiane sostituito da Uno Mattina

È nata la prima figlia di Eleonora Daniele e ovviamente non poteva mancare un omaggio da parte della Rai. A dare la notizia sulla nascita di Carlotta ci hanno pensato i colleghi e amici della conduttrice, Mara Venier e Alberto Matano, i quali hanno condiviso un messaggio su Instagram per farle subito i complimenti. A fare da madrina alla piccola sarà proprio la Venier. Sappiamo che il Battesimo è stato fissato per il prossimo mese di ottobre. Intanto, la Daniele e Storie Italiane vengono sostituiti da Uno Mattina, che si allungherà fino alle 11.30.