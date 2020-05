Eleonora Daniele ha partorito: salta l’ultima puntata di Storie Italiane

Eleonora Daniele in ospedale, è nata la figlia: Storie Italiane non va in onda martedì 26 maggio 2020

AGGIORNAMENTO La figlia di Eleonora Daniele è nata: benvenuta piccola Carlotta! A dare la notizia i colleghi e amici Mara Venier e Alberto Matano, che si sono complimenti con la neo mamma su Instagram. La Venier è stata scelta come madrina della neonata: il Battesimo è fissato al prossimo ottobre, Coronavirus permettendo.

Eleonora Daniele sta per partorire: ad annunciarlo il sempre informato Tv Blog. In queste ore la conduttrice Rai è stata accompagnata in clinica (a Roma) per dare alla luce la piccola Carlotta. Un parto che arriva prima del tempo visto che per martedì 26 maggio era prevista l’ultima puntata di Storie Italiane, il programma di successo della presentatrice veneta. Ebbene, proprio per via di questo “imprevisto”, la trasmissione non andrà in onda domani mattina. Verrà sostituita da Unomattina che si allungherà fino alle 11.30 per poi dare la linea a La prova del cuoco (che dunque inizierà prima del consueto orario).

Eleonora Daniele va in maternità: al suo posto Marco Liorni

Proprio per via della gravidanza Eleonora Daniele non andrà in onda fino alla fine di giugno con Storie Italiane come deciso per altri programmi (come ad esempio La vita in diretta e Unomattina). Il format tornerà regolarmente a settembre, quando la 43enne si sarà ripresa dalle fatiche del parto. Da giovedì 28 maggio ogni mattina verrà trasmesso Italia Sì di Marco Liorni, generalmente trasmesso il sabato pomeriggio.

Per Eleonora Daniele si tratta della prima figlia

Eleonora Daniele sta per diventare mamma dopo il matrimonio con Giulio Tassoni celebrato lo scorso settembre e arrivato dopo 16 anni di fidanzamento. La bambina si chiamerà Carlotta, come la nonna materna di Eleonora. Madrina d’eccezione per la nascitura: Mara Venier, collega e grande amica della Daniele.