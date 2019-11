Ascolti tv lunedì 25 novembre: Barbara d’Urso ringrazia, ecco i dati

By

Ascolti tv ieri lunedì 25 novembre: chi ha vinto tra il film di Rai Uno e Live-Non è la d’Urso

Lunedì 25 novembre 2019 la nuova puntata di Live-Non è la d’Urso – con al centro la rivelazione sul padre biologico di Mercedesz Henger – ha appassionato 2.227.000 telespettatori con il 14.02% di share. Su Rai Uno la replica del film tv In punta di piedi – tratto da una storia vera – è stato invece seguito da 3.329.000 spettatori con il 14.83%. Il meglio di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai Due ha totalizzato 1.228.000 persone con il 6.20%. Pirati dei Caraibi 3 su Italia Uno con Johnny Depp ha ottenuto 1.503.000 spettatori con il 7.90%. Su Instagram la d’Urso ci ha tenuto a ringraziare il suo pubblico: “Grazie per gli ascolti di Pomeriggio 5 e Live-Non è la d’Urso“. Il programma pomeridiano continua infatti a battere La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Tanto che il format, secondo indiscrezioni, rischia addirittura la cancellazione.

Ascolti tv: boom de L’Eredità e del Trono Over

Nel pomeriggio televisivo vanno segnalati due grossi successi per quanto riguarda gli ascolti tv: quello del Trono Over, che continua ad appassionare circa 3 milioni di telespettatori, e quello de L’Eredità. Lunedì 25 novembre Flavio Insinna ha letteralmente fatto il boom, raggiungendo il 25.20% di share. Fatica a decollare il nuovo game show di Canale 5 – Conto alla rovescia – che per il momento deve accontentarsi di un 18.78%.

Ascolti tv: Amadeus batte Striscia la notizia

Successo pure per Amadeus che con I soliti ignoti conquista il 20.70% mentre Striscia la notizia si ferma al 17.30% nonostante il tapiro a Belen Rodriguez, che ha replicato ai recenti gossip su Andrea Damante e Giulia De Lellis.