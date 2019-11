La vita in diretta cancellata dalla Rai: l’indiscrezione

La vita in diretta cancellata dalla Rai il prossimo anno: l’ultimo gossip

Brutte notizie per La vita in diretta. Secondo quanto si legge su Tv Blog i vertici Rai starebbero valutando l’idea di cancellare per sempre il programma dai palinsesti di Rai Uno. Una decisione drastica che entrerebbe in atto dal prossimo settembre, con l’inizio della nuova stagione televisiva. Da anni, ormai, lo storico format Rai sta vivendo una dolorosa crisi d’ascolti e neppure i nuovi conduttori sono riusciti a risollevare la situazione. I bravi Alberto Matano e Lorella Cuccarini – nonostante l’impegno e la determinazione – non hanno avuto (fino ad oggi) la meglio sulla concorrenza e in particolare su Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Non solo: più di una volta il programma di Rai Uno è stato battuto da Geo, rubrica di informazione in onda su Rai 3.

Matano e Cuccarini non fanno il miracolo con La vita in diretta

“Pare che non si pensi di confermare nella prossima stagione La vita in diretta, sempre più incalzata da Geo. Questo nonostante l’ottima professionalità ed impegno dei due attuali conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano che pagano un formato forse ormai superato ed usurato. Per questo motivo si starebbe pensando di lavorare per la prossima stagione tv ad un nuovo programma che vada a sostituire la storica trasmissione nata su Rai2. La soluzione più semplice potrebbe essere quella di spostare Geo su Rai Uno e di fare un nuovo contenitore di notizie su Rai3 con la collaborazione di Rai News”, si legge su Blogo. Sarà vero?

Gli ascolti tv de La vita in diretta con Matano e la Cuccarini

In attesa di eventuali conferme o smentite Alberto Matano e Lorella Cuccarini continueranno a lavorare con dedizione e professionalità. Fino ad oggi La vita in diretta è oscillata tra il 13% e il 15% di share, non raggiungendo molto spesso i due milioni di telespettatori.