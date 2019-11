Chi è il padre biologico di Mercedesz Henger: la rivelazione a Live-Non è la d’Urso

Mercedesz Henger ha parlato per la prima volta a Live-Non è la d’Urso del suo padre biologico, che non è Riccardo Schicchi come si pensava fino ad oggi. La fidanzata di Lucas Peracchi ha scoperto la realtà dei fatti un decennio fa, quando aveva appena 17 anni ed era in procinto di lasciare l’Italia per andare a studiare in Inghilterra. La giovane Henger ha rivelato solo ora la verità perché il pettegolezzo è venuto a galla tra i giornalisti e dietro le quinte del mondo dello spettacolo. E per questo Mercedesz ha chiesto a Barbara d’Urso di poterne parlare in prima persona per non infangare la sua famiglia e soprattutto il ricordo di Schicchi, morto nel 2012 dopo una lunga malattia.

Eva Henger ha raccontato la verità a Mercedesz qualche anno fa

“Riccardo resta mio padre a tutti gli effetti, nessuno potrà rovinare il nostro rapporto. Anche se ci hanno provato: pochi erano a conoscenza di questa storia. Farla sapere a un giornalista che poi mi ha telefonato è stato un colpo basso schifoso, volevano sminuire il rapporto che avevo con mio padre. Scoprirò chi è stato”, ha premesso Mercedesz Henger a Live-Non è la d’Urso. “Da bambina ho avuto qualche sospetto. Ho il doppio cognome, uno ungherese e quello Schicchi e da piccola mi chiedevano spesso il motivo di questa scelta. Mia madre mi diceva che era un’usanza ungherese. Poi mi ha detto la verità a 17 anni, prima della mia partenza per l’Inghilterra”, ha ricordato la 28enne.

Il padre biologico di Mercedesz Henger è un uomo ungherese

Dopo la confessione Eva Henger ha messo in contatto la figlia Mercedesz con il padre biologico. Solo una telefonata tra i due, che oggi non hanno alcun tipo di legame. “Lui è ungherese. Quando mi ha sentito mi ha detto che parlavo male l’ungherese. Poi mi ha detto che non aveva soldi da darmi per i miei studi in Inghilterra. Ma chi gliel’ha mai chiesti? Mio padre Riccardo non mi ha mai fatto mancare nulla”, ha puntualizzato Mercedesz. “Non mi interessa nulla del mio padre biologico, so che abita in Germania e ha una famiglia. Ma non mi voglio intromettere in una famiglia che non mi appartiene”, ha ribadito Mercedesz.