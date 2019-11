Mercedesz Henger: “Mio padre biologico NON è Riccardo Schicchi”

Riccardo Schicchi non è il padre biologico di Mercedesz Henger

Confessione inaspettata di Mercedesz Henger a Live-Non è la d’Urso. Stasera, lunedì 25 novembre, la giovane web influencer confermerà la storia che sta girando da alcuni giorni: Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico. Eva Henger ha avuto la primogenita Mercedesz da un altro uomo e non dall’ex marito, scomparso nel 2012 a causa del diabete mellito. Ad oggi è sconosciuta l’identità del padre biologico della giovane Henger, che per entrare nel mondo dello spettacolo ha scelto di usare il cognome della madre anziché quello del padre che l’ha cresciuta e amata fino alla fine dei suoi giorni. Non è chiaro se Schicchi sapesse o meno la verità.

La dichiarazione di Mercedesz Henger a Live-Non è la d’Urso

“Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda”, ha dichiarato Mercedesz Henger a Live-Non è la d’Urso, nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 25 novembre, come riporta il comunicato stampa diffuso dalla redazione di Barbara d’Urso.

Mercedesz Henger e il conflitto con la madre Eva Henger

Di recente Mercedesz e Eva Henger sono state protagoniste di un duro scontro, che ha coinvolto pure l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Le due stanno cercando di riappacificarsi in questi giorni anche se non è facile per entrambe.