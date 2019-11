Ascolti tv Domenica 24 Novembre, il canale più visto

Com’è andata l’ultima settimana di Novembre? Scopriamolo subito! Come sempre, ogni domenica avviene un simpatico scontro pomeridiano. A sfidarsi, infatti, sono le signore della televisione: Mara Venier e Barbara d’Urso. I loro programmi vanno in onda in orari diversi, questo lo sappiamo, ma quale sarà stata la ‘Domenica’ più seguita? Beh, entrambe hanno ottenuto ottimi ascolti! Ma Zia Mara con la sua Domenica In porta su Rai Uno a casa la vittoria perché è riuscita ad intrattenere la bellezza di 3.261.000 spettatori e totalizzare il 18,6% di share nella prima parte, mentre nella seconda 2.864.000 (17,1%). Non male neppure per Barbara con Domenica Live che ha riunito 2.644.000 telespettatori con il 15,2% di share e nella seconda parte 2.073.000, 11,2% su Canale Cinque mentre, sul primo canale della Rai andava in onda Da noi…a Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini, che ha interessato 2.318.000 spettatori pari al 13,1% di share. Poco prima di pranzo, invece, su Rai Due è tornato il programma sportivo Settimana Ventura, condotto da Super Simo, che è piaciuto a 000 spettatori e raccolto uno share del %.

La domenica sera: vince ancora la fiction Pezzi Unici

Che Tempo Che Fa su Rai Due (con l’intervista a Tiziano Ferro), ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari totalizzando il 9,4% di share, il Tavolo invece 1.617.000 (8,17%) . La seconda puntata della fiction Pezzi Unici andata in onda su Rai Uno ha conquistato 4.614.000 telespettatori pari al 20.2% di share. L’avvincente serie televisiva con Megan Montaner, su Canale Cinque, La caccia – Monteperdido ha riunito 2.250.000 individui ottenendo il 10.1% di share. Su Rete 4 il film The Bourne Legacy 871.000 (4,1%). Mentre su Rai 3 Amore Criminale ha incuriosito 864.000 italiani totalizzando il 3,7% di share. Su Italia Uno, Le Iene Show è stato seguito da 2.230.000 spettatori con il 12,5% di share. Massimo Giletti con Non è l’Arena è stato seguito da 1.152.000 spettatori ed ha ottenuto il 5,8% di share su La7.

Vediamo gli amati quiz televisivi, invece, come sono andati

♠ Su Rai Uno, Flavio Insinna con L’Eredità ha registrato 4.838.000 telespettatori e uno share del 22.5%. Invece, Amadeus e Soliti Ignoti – Il ritorno, andato in onda più tardi, ha divertito 5.647.000 spettatori e realizzato il 21.9% di share.

♣ Su Canale Cinque, Gerry Scotti e il suo Conto alla Rovescia ha riunito 3.215.000 spettatori e ottenuto il 15.2% di share.