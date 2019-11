La caccia ultima puntata: la verità salta fuori, Sara riesce a trovare Lucia?

La caccia-Monteperdido, le anticipazioni dell’ultimo appuntamento in onda domenica 1 dicembre 2019. Sara scopre tutta la verità sulla scomparsa di Lucia e Ana

Siamo arrivati all’ultima puntata del thriller psicologico spagnolo La caccia-Monteperdido. Dopo tre appuntamenti, durante la prima serata di domenica 1 dicembre, scopriremo tutta la verità sulla scomparsa di Ana e Lucia. Grandi colpi di scena hanno interessato i nostri protagonisti, tra cui la morte tutt’altro che attesa di Baìn. Sara, anche se in difficoltà dopo la morte dell’amico e collega, cerca in tutti i modi di incastrare il puzzle che la porterà finalmente a sapere tutto quello che c’è dietro la storia misteriosa di Ana e Lucia. Nella terza puntata, appena andata in onda, la Campos si è resa conto che le sue indagini dovrebbero virare su due colpevoli. Nel paesino di Monteperdido, nessuno sembra dire la verità, tutti custodiscono grandi segreti, che verremo mano a mano a scoprire. Nell’ultimo appuntamento, la polizia locale e Sara Campos metteranno per sempre fine alla questione, senza però le consuete sorprese che un finale di stagione che si rispetti regalerà al suo pubblico.

La caccia: la trama degli ultimi due episodi dal titolo “La Battuta” e “La Cerva Bianca“

Prima di arrivare a scoprire la verità Sara dovrà fare i conti con Ana. Qualcosa nel racconto della ragazza non convince e sicura che qualche cosa le è stato nascosto, cerca la giovane ma le sue domande potrebbero rimanere senza risposta. Ana scompare e tutti sono in apprensione per lei. Che abbia taciuto volontariamente alcuni dettagli importanti del suo rapimento? Nonostante tutto, la Campos riuscirà a scoprire cosa è successo il giorno della scomparsa delle due bambine e anche il colpevole di tale gesto, senza tralasciare il motivo che lo ha portato ad un comportamento così grave. Ma non tutto è finito: dove si trova Lucia? Riusciranno mai a trovarla e riportarla a casa sana e salva?

Anticipazioni La caccia ultima puntata: ecco cosa succederà nel finale di stagione

Nella prossima puntata de La caccia, Sara arriverà a scoprire la verità sul tragico giorno della scomparsa di Ana e Lucia e la sua vita cambierà per sempre. A Monteperdido, tutti verranno a sapere l’identità dei colpevoli e bisognerà anche metabolizzare un lutto. Dopo la morte di Baìn, anche qualcun’altro troverà la morte nello splendido seppur misterioso paese spagnolo. Il ritrovamento di Lucia sarà molto difficile e solo la tenacia di Sara riuscirà a portare a casa la giovane. Ad andare in aiuto alla Campos sarà un ricordo, o meglio una frase specifica di una conversazione, che la porterà a scoprire il posto in cui la ragazza è tenuta ancora prigioniera.