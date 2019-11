Pezzi unici, anticipazioni terza puntata: Lapo turbato e Vanni in difficoltà

Pezzi unici, cosa succede nella terza puntata?

Entrano nel vivo le storie dei protagonisti di Pezzi unici, la nuova fiction di RaiUno. Vanni sta prendendo sempre più confidenza con i suoi ragazzi ed è convinto che loro non siano estranei alla morte di suo figlio Lorenzo. L’artigiano sta cercando di recuperare il rapporto con sua moglie Chiara ma la cosa non sarà per niente facile: la donna è decisa a chiedere la separazione dal marito. In Via degli Artigiani si intagliano anche relazioni personali: Elia e Beatrice sono sempre più vicini nonostante Marcello non sia d’accordo, Valentina e Lapo vivono teneramente la loro storia mentre Carlo scopre il suo lato più dolce grazie a Jess. Erica invece continua a instaurare relazioni che non la porteranno da nessuna parte, aumentando la preoccupazione di Anna e dei Pezzi unici che temono per il segreto che nascondono.

Pezzi unici: le anticipazioni della terza puntata

Cosa succederà nella terza puntata di Pezzi unici? Le vicende della prossima puntata ruoteranno intorno a Lapo. Il ragazzo dovrà fare i conti con il ritorno di una figura fondamentale della sua vita che lo aveva abbandonato facendolo soffrire: sua madre, finita in comunità a causa della droga. Questo provocherà dei forti turbamenti nel ragazzo che rischieranno di cancellare tutti i progressi fatti fino a questo momento e di creare problemi a Vanni e agli altri ragazzi. Vanni, sempre più demoralizzato dai rifiuti di sua moglie Chiara, dovrà affrontare dei problemi sul lavoro e delle discussioni con Anna. I ragazzi sembrano nascondere un segreto sulla notte della morte di Lorenzo: Vanni ne è quasi sicuro.

Come rivedere tutte le puntate di Pezzi unici

Cosa sarà successo davvero quella notte? I segreti si nascondono per le vie di Firenze che fa da cornice a quest’ottimo prodotto della Rai, per la regia di Cinzia Th Torrini. Le storie dei Pezzi unici porteranno scompiglio e nuove emozioni nelle vite di Vanni, Carlo, Chiara, Anna e Marcello. Tutti hanno da imparare qualcosa e da rimettere in discussione certezze che oramai credevano acquisite. L’appuntamento con la terza puntata di Pezzi Unici è per domenica prossima, primo dicembre, alle ore 21.20 su RaiUno in prima serata. Chi non potrà vedere la puntata non si disperi: basterà accedere al sito ufficiale della Rai o scaricare l’app RaiPlay e rivedere tutte le puntate di Pezzi unici.