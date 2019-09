Ascolti tv 23 settembre: risale Temptation Island Vip, bene De Martino

By

Ascolti tv ieri lunedì 23 settembre 2019: bene la terza puntata di Temptation Island Vip

Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti ha vinto di nuovo. L’ennesima replica della fiction Rai si è aggiudicata la serata degli ascolti tv di lunedì 23 settembre 2019. La puntata è stata seguita da 4.733 milioni di telespettatori con il 20.90% di share. Questo non ha impedito agli altri programmi televisivi di avere successo: sia Temptation Island Vip sia Stasera tutto è possibile sono risaliti. La terza puntata del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi ha ottenuto 3.034 milioni di spettatori con il 19.40% di share (ben due punti in più rispetto alla scorsa settimana). Forse tutto merito dell’appassionante falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti? Bene anche lo show presentato da Stefano De Martino, che ha raccolto il testimone di Amadeus. Il programma di Rai Due è passato dal 6% di share della prima puntata al 7.30% della seconda, che ha visto tra i protagonisti Giulia Provvedi.

Ascolti tv lunedì 23 settembre 2019: il ritorno di Striscia la notizia

Lunedì 23 settembre 2019 è tornata in onda Striscia la notizia. La prima puntata della nuova edizione, condotta da Ezio Greggio e Michelle Hunziker, è stata seguita da ben 5.287 milioni di telespettatori con il 20.60% di share. Tra i servizi più interessanti e commentati sui social network quello che vede protagonista Wanda Nara: l’argentina si è beccata un altro Tapiro d’Oro per i nuovi traguardi dell’Inter ma pure per i recenti gossip su Giorgia Venturini e Costanza Caracciolo.

Ascolti tv: Barbara d’Urso continua a vincere contro Rai Uno

Per quanto riguarda la tv del pomeriggio, La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano continua a perdere contro Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Lunedì 23 settembre ennesimo trionfo per la conduttrice Mediaset, che ha portato a casa un ottimo 18.39% di share.