Wanda Nara e l’Inter: nuovo Tapiro d’oro da Striscia la notizia

Perché Wanda Nara ha ricevuto un nuovo Tapiro da Striscia la notizia

Ancora un Tapiro d’oro per Wanda Nara da parte di Striscia la notizia. La moglie-agente di Mauro Icardi è protagonista della prima puntata della nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci. L’argentina, al momento impegnata con il programma tv Tiki Taka, è stata raggiunta da Valerio Staffelli che ha voluto consegnare il simpatico premio per via degli ultimi traguardi raggiunti dall’Inter. Senza l’ex capitano Icardi, infatti, la squadra nerazzurra è salita al primo posto della classifica della Serie A e ha addirittura vinto per 2 a 0 il derby contro il Milan. Risultati importanti che Staffelli ha rimarcato davanti a Wanda, che si è difesa con le unghie e con i denti. Al momento la Nara vive a Parigi, dove il marito è stato ingaggiato dal Paris Saint-Germain.

Tutto sulla nuova edizione di Striscia la notizia 2019/2020

Da lunedì 23 settembre parte la nuova edizione di Striscia la notizia, come sempre in onda sei giorni su sette, dalle 20.35. Al timone del programma di Canale 5 ci sono di nuovo Ezio Greggio e Michelle Hunziker. Confermate sul bancone di Striscia le Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Confermati inoltre gli inviati storici del programma: Valerio Staffelli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Max Laudadio,Vittorio Brumotti, Stefania Petyx, Luca Abete, Capitan Ventosa (Fabrizio Fontana), Antonio Casanova. In prima linea anche gli inviati più giovani della trasmissione: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Pinuccio (Alessio Giannone), Cristiano Militello, Davide Rampello, Cristina Gabetti, Luca Sardella e Riccardo Trombetta.

Striscia la notizia 2019/2020: debutta Philippe Daverio

Quest’anno a Striscia la notizia debutta la nuova rubrica I musei aggratis, curata dal critico d’arte Philippe Daverio, che racconta le bellezze artistiche dell’Italia che si possono ammirare senza pagare.