Wanda Nara e Costanza Caracciolo, gelo? Parla la moglie di Icardi

Wanda Nara riceve il Tapiro D’Oro da Striscia la Notizia. Gelo a Tiki Taka con Costanza Caracciolo e la moglie di Antonio Cassano? Parla la moglie di Icardi

Altro giro, altro Tapiro D’Oro per Wanda Nara. Oggi 23 settembre 2019 ha aperto i battenti la 32esima stagione di Striscia la Notizia e lo storico inviato della trasmissione Valerio Staffelli ha subito raggiunto la moglie di Mauro Icardi per consegnarle il celebre trofeo. Un’occasione per sondare anche lo spiffero fuoriuscito dal dietro le quinte di Tiki Taka. Voci sussurrano che tra l’argentina e Costanza Caracciolo ci sia il gelo a riflettori spenti. Stesso discorso vale per Carolina Marcialis. Le mogli di Vieri e Cassano (i due ex calciatori sono ospiti fissi del programma sportivo di Italia 1) non fanno parte del cast dello show, ma si dice che siano spesso presenti dietro le quinte e che tra loro e Wanda il feeling sia pari a zero. La chicca l’ha lanciata il settimanale Chi pochi giorni fa.

“Le uniche donne di Tiki Taka siamo io e Giorgia

“Come vanno i rapporti con le sue colleghe di Tiki Taka?”, ha stuzzicato Staffelli nel consegnare il Tapiro alla Nara, che è stata beccata assieme a Giorgia Venturini, anch’essa ospite fissa del programma. “Mi hanno portato quello (il Tapiro, ndr) perché litigo con le miei compagne di Tiki Taka” ha ironizzato Wanda rivolgendosi alla collega. “Lei è mia sorella non potevamo andare più d’accordo, guai a chi me la tocca” la chiosa della Venturini. E le altre donne?. “Che altre? Siamo solo noi due” ha affermato la moglie di Icardi tra il serio e il faceto. “Sono intrusi“, le ha fatto eco Giorgia. “Quindi le ignorate?” ha chiesto prontamente Staffelli. “Le uniche donne di Tiki Taka siamo noi”, ha concluso Wanda. E chissà che, tra un risolino e l’altro, ci sia una sorta di ammissione sul gelo che ci sarebbe tra lei e le mogli di Vieri e Cassano.

Wanda Nara attapirata

Durante l’incursione Staffelli ha pungolato l’agente anche sulla questione sportiva relativa al marito. L’inviato non ha tardato a farle notare che da quando ha lasciato l’Inter, i nerazzurri hanno inanellato una serie di vittorie importanti, trionfando anche nel derby. Wanda ha ritirato con il sorriso sulle labbra il Tapiro.