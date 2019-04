Ascolti Tv 20 aprile 2019: Amici sorprende, Ballando non si ferma

Amici contro Ballando 2019: chi ha vinto? Ascolti Tv sabato 20 aprile

Chi ha vinto la sfida degli ascolti di sabato 20 aprile 2019? Come ogni domenica che si rispetti, gli amanti dei programmi televisivi vogliono sapere a tutti i costi chi tra Maria De Filippi e Milly Carlucci ha ottenuto un risultato migliore. Anche a Pasqua. La distanza tra le due trasmissione si sta riducendo notevolmente. Ballando con le stelle ha registrato il 21.1% di share, tenendo incollati davanti al piccolo schermo 3.442.000 telespettatori; Amici 2019, invece, ha ottenuto il 20.7% di share (3.447.000 telespettatori). Quasi un pareggio. Nessuna clamorosa sconfitta. Potranno sicuramente festeggiare le due famose conduttrici, che hanno raggiunto un ottimo traguardo oggi 21 aprile.

Ascolti televisivi del 20 aprile: una sfida combattutissima dalle due conduttrice

Maria De Filippi, ieri sera, ha sfoderato l’artiglieria pesante: Renato Zero ha lasciato tutti senza parole con una frase sulla conduttrice e abbiamo finalmente scoperto tutta la verità sul passato di Giordana Angi (la parentesi “C’è posta per te” non manca mai); anche Ballando con le stelle non è stato da meno: ieri tutti si sono commossi per alcune frasi di Carolyn Smith, che non ha nessuna intenzione di mollare! Buonanotte di Amici – la parte conclusiva del talent show – non ha deluso le aspettative: 20.7% di share e 3.447.000 spettatori.

Risultati ascolti sabato 2o aprile 2019: tutto quello che c’è da sapere

Nell’Access Prime Time, Striscia la Notizia ha registrato il 16.8% di share (3.482.000 telespettatori) mentre Quelli che il calcio dopo il Tg il 4.3% di share. Buon risultato, nel Preserale, per Paolo Bonolis, che è riuscito a ottenere il 19.4% di share; ottimo come sempre il risultato de L’Eredità: 23.7% di share. Bene Verissimo col 17% di share e il Tg1 delle 20.00, il telegiornale più visto della giornata col suo 24.4% di share (4.449.000 spettatori).