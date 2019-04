Milly Carlucci e lo studio di Ballando in lacrime: Carolyn Smith non molla

Carolyn Smith torna a ballare: studio in lacrime a Ballando con le Stelle

Carolyn Smith è tornata a ballare nello studio di Ballando con le Stelle. Una performance che è stata molto più di una semplice esibizione fine a se stessa. Dietro la prestazione della ballerina scozzese si nasconde la sua volontà di non arrendersi mai e di combattere sempre, anche quando la vita non è particolarmente benevola. La Smith è infatti reduce da un duplice tumore che l’ha messa a dura prova tanto che le cure non sono ancora terminate. Nonostante la radioterapia e la chemioterapia, la Smith ha trovato il coraggio di mettersi alla prova fisicamente e dare così un messaggio di speranza a tutti i telespettatori del varietà di Rai Uno.

Milly Carlucci annuncia la performance di Carolyn tra le lacrime

“È una persona veramente speciale per noi. In tutti i momenti bui di questi anni ci ha illuminato la strada: è una sorella per tutti noi e forse non siamo riusciti mai a dirle fino in fondo quanto le vogliamo bene. Stasera è davvero l’occasione per dirle: “Carolyn, sei una sorella per noi. Ti vogliamo tutti molto bene!”, ha dichiarato tra le lacrime Milly Carlucci mentre annunciava il ritorno di Carolyn Smith sulla pista di Ballando con le Stelle. La coreografa ha ballato insieme a tutti i maestri della trasmissione sulle note di una canzone di Anastacia, cantante che – proprio come Carolyn – ha combattuto a lungo contro il tumore al seno. Una scelta dunque non casuale ma che regala maggiore significato allo spettacolo.

Carolyn Smith a Ballando con le Stelle: “Non mollo mai”

“Dopo il tumore ho perso la coordinazione, ho perduto tutto quello per il quale ho dedicato la mia vita. Quante volte ho pianto… ma io sorrido sempre”, ha aggiunto Carolyn Smith dopo la performance mentre tutti in studio si sono commossi. Sul led dello studio non è mancata la scritta “Io non mollo mai”: un chiaro messaggio per tutte le persone nel mondo che, come Carolyn, stanno combattendo la propria battaglia con forza e coraggio. Proprio a tutte le donne che hanno grosse difficoltà nella vita la Smith ha voluto dedicare la sua toccante esibizione. Chapeau!