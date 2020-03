Ascolti Tv 2 marzo 2020: L’Amica Geniale quasi 7mln spettatori, dati Gf

L’Amica Geniale grande successo Rai, il Gf accusa il brutto colpo ma resiste: gli ascolti di lunedì 2 marzo 2020

Il Grande Fratello Vip ha dovuto resistere all’ultima puntata de L’Amica Geniale, che ha registrato ascolti da record: la serie Tv di Rai 1 non ha rivali nella rete avversaria, che ha potuto semplicemente attutire il duro colpo. Tutto prevedibile, ovviamente, ma bisogna ammettere che il Gf 2020 non ha deluso con il risultato raggiunto: sono onnipresenti quei telespettatori affezionati che vogliono sapere come si sviluppano e come vengono affrontare le nuove dinamiche (leggi: litigi e quasi-chiarimenti) all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Dati L’Amica Geniale e Gf Vip di lunedì 2 marzo

Quali sono stati gli ascolti Tv di lunedì 2 marzo 2020? L’Amica Geniale – facile da immaginare – ha chiuso in bellezza con 6.941.000 di telespettatori, raggiungendo un ottimo 28% di share; il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini ha resistito come ha potuto: le ultime vicende gli hanno permesso di segnare un 18.9% di share, appassionando 3.650.000 di teleutenti, quasi la metà di quelli che hanno seguito l’appassionante serie Rai.

Striscia la Notizia eguaglia (quasi) gli ottimi risultati de I Soliti Ignoti grazie al cambio di conduzione

Sempre accesissima la sfida degli ascolti Tv, durante l’Access Prime Time, tra I Soliti Ignoti e Striscia La Notizia (che ha visto la prima conduzione di Francesca Manzini): la trasmissione condotta da Amadeus ha ottenuto il 20.9% di share e ha tenuto incollate al piccolo schermo 5.908.000 persone mentre il tg satirico di Canale 5 ha avuto una media del 20.3% di share e 5.776.000 telespettatori. Il cambio di conduttori ha permesso al programma di Mediaset di raggiungere un ottimo risultato, eguagliando quasi quello de I Soliti Ignoti.