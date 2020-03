L’amica geniale 3 si farà: quando va in onda, anticipazioni e nuove attrici

L’amica geniale 3 ci sarà: quando va in onda, chi sono le nuove attrici e come procede la storia di Lila e Lenù

L’amica geniale continua su Rai Uno con una terza stagione. La fiction avrà tante stagioni quanti sono i libri di Elena Ferrante: dunque quattro in tutto. Le riprese delle nuove puntate inizieranno tra qualche mese e saranno dirette ancora una volta da Saverio Costanzo, figlio del più noto Maurizio. Una data di messa in onda non è stata ancora stabilita ma L’amica geniale 3 andrà in onda nel 2021 e avrà un cast totalmente rinnovato. Nella terza stagione Lila e Lenù crescono, sono delle adulte alla prese con lavoro e famiglia e non possono quindi più avere i volti di Gaia Girace e Margherita Mazzucco che, seppur talentuose e amate dal pubblico, hanno appena 16 e 17 anni.

Ne L’amica geniale 3 ci saranno delle nuove attrici per Lila e Lenù

Al momento non si conoscono i nomi delle attrici che prenderanno il posto di Gaia Girace e Margherita Mazzucco. “In tv ho imparato che non si parla del seguito finchè non si chiude un capitolo. Non ho in mente le attrici adulte, ma dovrò cominciare a pensarci”, ha dichiarato il regista Saverio Costanzo a La Repubblica. Molto probabilmente le nuove Lila e Lenù saranno delle attrici esordienti, sconosciute al grande pubblico. Una scelta che fino ad oggi ha funzionato visto che Gaia e Margherita, nonostante la giovane età, hanno convinto tutti. Non va inoltre dimenticato che ad avere l’ultima parola sul cast è sempre Elena Ferrante, che fin dalla prima stagione ha seguito passo dopo passo la trasposizione televisiva della sua opera letteraria.

Cosa succede ne L’amica geniale 3: tutte le anticipazioni

La terza stagione de L’amica geniale è ambientata negli anni Settanta. Lila è un’operaia della ditta di Bruno Saccavo, l’amico di Nino Sarratore conosciuto ad Ischia. Ma le condizioni lavorative non sono delle migliori e Lila si fa portavoce di un’intera classe operaia. Lenù, invece, diventa una scrittrice affermata grazie all’aiuto del marito, erede di una prestigiosa famiglia. Elena ha pure due bambine ma il ritorno di Nino cambia la sua situazione famigliare: gli ex compagni di scuola diventano ben presto amanti. Lila, dal canto suo, inizia una relazione con Enzo, che l’ha salvata dal matrimonio con Stefano Carracci. Michele Solara continua ad avere uno strano rapporto con Lila mentre suo fratello, Marcello, si fidanzata con Elisa, la sorella minore di Lenù.