Ascolti tv 2 dicembre, I Medici contro Barbara d’Urso: ecco chi ha vinto

Ascolti tv, lunedì 2 dicembre 2019: i dati di Live-Non è la d’Urso e I Medici 3

Nuova sfida del lunedì sera in tv. Ieri 2 dicembre si sono sfidati I Medici 3 con Daniel Sharman su Rai Uno e Live-Non è la d’Urso, il talk show serale di Barbarella. Ad avere la meglio è stata la fiction Rai, che ha appassionato più di 4.835.000 telespettatori con il 19.30% di share. Si è difesa bene Carmelita: il suo programma serale è stato seguito da 2.288.000 spettatori con il 14.37%. Sia I Medici 3 (qui le anticipazioni della seconda puntata) sia Live-Non è la d’Urso hanno dominato per tutta la serata su Twitter, facendo chiacchierare parecchio gli italiani. Buon risultato anche per Rai Tre: Report ha totalizzato 1.822.000 con 7.64%. Non male pure Italia Uno: la saga di Pirati dei Caraibi ha raggiunto i 1.551.000 con 7.11%.

Ascolti tv pomeriggio lunedì 2 dicembre 2019: boom L’Eredità

Per quanto riguarda gli ascolti tv del pomeriggio va segnalato il boom di Flavio Insinna con L’Eredità. Il quiz show ha raggiunto vette del 25.50% di share. Ottimo allo stesso modo I Soliti Ignoti: Amadeus ha ottenuto più del 21%. Leggero calo, invece, di Uomini e Donne: la scelta di Giulia Quattrociocche non è andata oltre il 19% di share. Numeri inferiori al Trono Over, che sta spazzando via ogni record.

La vita in diretta si avvicina pericolosamente a Pomeriggio 5

Nel pomeriggio del 2 dicembre La vita in diretta ha raggiunto il 14.51 di share: un dato molto vicino a quello di Pomeriggio 5, che ieri ha totalizzato il 14.37%,